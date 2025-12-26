نجلا جوتا يحملان شعار ليفربول في مباراة ولفرهامبتون

ذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أن نجلي ديوجو جوتا سينضمان إلى أشخاص يرتدون شعار النادي في ملعب أنفيلد عندما يواجه ليفربول فريق ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت.

وتوفي المهاجم البرتغالي جوتا، الذي لعب للناديين في الدوري الممتاز، في حادث سيارة بصحبة شقيقه الأصغر في يوليو في شمال غرب إسبانيا. كان يبلغ عمره حينها 28 عاما.

وانضم جوتا إلى ولفرهامبتون على سبيل الإعارة من أتليتيكو مدريد في 2017 ثم انتقل للنادي الإنجليزي بعقد دائم في العام التالي. ثم وقع عقدا لمدة خمس سنوات في 2020 مع ليفربول، حيث فاز بلقب الدوري في وقت سابق من ذلك العام.

ومباراة الغد الأولى التي سيلتقي فيها ليفربول مع ولفرهامبتون منذ وفاة جوتا.

وكانت زوجة جوتا روت كاردوزو ونجلاها، دينيس ودوارتي، حاضرين في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لكل من ليفربول وولفرهامبتون هذا الموسم في أغسطس الماضي.