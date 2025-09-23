قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

طلاب من أجل مصر بجامعة بورسعيد يشاركون زملاءهم فرحة انطلاق العام الجامعي

محمد الغزاوى

استقبل طلاب من أجل مصر زملاءهم الجدد بجامعة بورسعيد مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2025/2026، في أجواء مميزة شهدت حضورًا رسميًا وطلابيًا واسعًا، وشاركوهم فرحة انطلاق العام الجامعي.

وشهدت الجامعة حضور الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، حيث حرصوا على متابعة الفعاليات الترحيبية بالطلاب الجدد.

وشارك اتحاد طلاب جامعة بورسعيد وأسرة طلاب من أجل مصر في تنظيم الاستقبال، برئاسة الدكتور أحمد بيومي منسق الأسرة، حيث قدّموا شرحًا متكاملًا للبرامج الأكاديمية والأنشطة الطلابية، مؤكدين على أهمية دمج الطلاب في الحياة الجامعية منذ اليوم الأول، بما يحقق التوازن بين التفوق العلمي وتنمية المواهب.

وأجرى الدكتور شريف صالح رئيس الجامعة جولات تفقدية داخل الحرم الجامعي، التقى خلالها عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب الجدد، حيث أكد أن جامعة بورسعيد تضع الطالب في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة تفتح أمامهم آفاق التميز والإبداع.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا العام سيشهد انطلاقة قوية في مسيرة تطوير العملية التعليمية والأنشطة الجامعية، مشيرًا إلى حرص الإدارة العليا على دعم المبادرات الطلابية التي تعزز قيم الانتماء والمشاركة الفاعلة في المجتمع الجامعي.

وشهدت الفعاليات تفاعلًا واسعًا من الطلاب، الذين أعربوا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال ودفء الأجواء، فيما أكد فريق رعاية طلاب الجامعة على الإشراف الكامل لضمان نجاح الفعالية وتنظيمها بشكل متميز.

