محافظ بورسعيد: مشروع تطوير الكورنيش خطوة انتظرها الشارع البورسعيدي منذ 20 عامًا

استعرض اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الموقف التنفيذي الخاص بأعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش وشاطىء بورسعيد السياحي، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمدينة وتوفير متنفس حضاري يليق بأبناء بورسعيد وزائريها، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و عدد من رؤساء الأحياء واستشاري المشروع و الأجهزة التنفيذية المختصة بتنفيذ المشروع.

واستمع اللواء محب حبشي لنسب التنفيذ التي شهدها مشروع تطوير الكورنيش حتى الآن والتي تجرى على مرحلتين حيث جرى العمل في تطوير أكثر من 500م طولي تجهيز أرضيات الرخام وأكثر من 80% من معالجة كتل الرخام القديمة، حيث يشمل التطوير تركيب أرضيات حديثة بتصميمات هندسية أنيقة، وأعمدة إنارة ديكورية ذات طابع عصري إضافة إلى ترميم السور الحجري وسلالم الشاطئ .

كما استعرض المحافظ الموقف الحالي في توصيل المرافق للمشروع، حيث وجه السيد المحافظ بتكثيف معدلات العمل في توصيل المرافق الصرف الصحي والكهرباء و المياه و الغاز والتنسيق بين جهات المرافق المختصة بالعمل بما يضمن العمل بالتوازي في توصيل جميع المرافق للمشروع

و وجه محافظ بورسعيد بعقد اجتماع مع منتفعي الكافتيريات بالشاطىء مطلع الشهر القادم لاطلاعهم على مستجدات أعمال التطوير.

وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية المختصة بالعمل للانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة بما يحقق الاستفادة المثلى من المشروع.

حبشي يستعرض مستجدات الموقف التنفيذي في تطوير" كورنيش بورسعيد "

ويعد مشروع تطوير " كورنيش وشاطىء بورسعيد " خطوة انتظرها الشارع البورسعيدي من 20 عامٱ مضت، ويسهم في تعزيز السياحة و جذب الزوّار للشاطىء و توفر بيئة ترفيهية وآمنة متكاملة على البحر، فضلٱ عن رفع جودة الحياة لأهالي المحافظة .

يذكر أن أعمال تطوير شاطىء بورسعيد المتكاملة تشمل إقامة مقاعد وبرجولات على أعلى مستوى، و ترميم السور الحجري بإضافة إضاءات مخفية، و ترميم سلالم الشاطىء، و تنفيذ تصميم موحد لكافة الكافتيريات بطول الشاطىء بما تشمله من توحيد الارتفاعات و الأسطح العلوية، وتحديد مداخل ومخارج الكافتيريات، و تنفيذ تصميم موحد للأكشاك، والإلتزام بتنفيذ المسطحات الخضراء " لاند سكيب " أمام الكافتيريات، و رفع كفاءة دورات المياه والأدشاش على أعلى مستوى، و رفع كفاءة أعمدة الإضاءة بطول الشاطىء من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية، وإضافة مسار للجري وأجزاء ترفيهية