ملك إسبانيا: لا يمكننا الصمت على تدمير غزة وتجويع المدنيين
الحرب على غزة.. ملك إسبانيا: أوقفوا هذه المجزرة الآن
قرار جديد بشأن معارضة كروان مشاكل على حبسه بتهمة سب وقذف مذيعة شهيرة
إحالة المذيعة إنجي حمادة للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال
تحديث بطاقة التموين2025 .. الخطوات والرابط
بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه
توغل مفاجئ لـ قوات الإحتلال لبلدة سورية على الحدود
مسؤول أمريكي: واشنطن لن تتورط بقواتها في الصراع بأوكرانيا
بعد ماكرون.. شرطة نيويورك تمنع أردوغان من العبور بسبب موكب ترمب
تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين لجلسة 15 نوفمبر لهذا السبب
عطل الطريق وتعدى على مواطن.. القبض على سائق أتوبيس بالجيزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

للأسبوع الثاني.. محافظ بورسعيد يجرى جولة موسعة بمدينة سلام مصر

محمد الغزاوى

تفقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، للأسبوع الثاني على التوالي مدينة سلام مصر بشرق المحافظة، في إطار جهود المتابعة الميدانية المستمرة والوقوف عن قرب على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المدينة، التي تعد إحدى أكبر المشروعات السكنية والتنموية الجديدة بشرق بورسعيد، حيث رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أشرف السمليجي رئيس جهاز مدينة سلام مصر، ومحمد حلمي مدير عام مديرية التموين ببورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية. 

وأكد  المحافظ خلال جولته، أنه تم تمركز سيارة إسعاف مجهزة بكافة الإمكانيات الطبية الحديثة بمدينة سلام، وذلك في استجابة عاجلة لمطالب المواطنين خلال الزيارة السابقة للمدينة، وذلك لتقديم الخدمات الطارئة للمواطنين وسرعة نقل الحالات المرضية للمستشفيات، 

و شدد محافظ بورسعيد  على المشرف العام على الاسعاف بوجود السيارة والفريق الطبي على مدار الساعة حيث تتواجد سيارة الإسعاف بالقرب من المنفذ التمويني،  مشددًا أن الدولة حريصة على تعزيز الخدمات الصحية في المدن الجديدة وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لسكانها

وتفقد اللواء محب حبشي بدء تشغيل المنفذ التمويني الجديد بمدينة سلام مصر، مشيرًا إلى أنه جرى التنسيق مع مديرية التموين وجهاز مدينة سلام مصر لضمان توفير السلع الاستراتيجية والأساسية بالمنفذ بشكل منتظم وبأسعار مخفضة، كما وجه سيادته بتوفير 2 ثلاجة وتزويدها باللحوم بكميات كافية للمواطنين، موجهٱ الشكر لمديرية التموين و جهاز مدينة سلام لسرعة تلبية احتياجات المواطنين، بما يخفف العبء عن كاهلهم ويحقق الأمن الغذائي للأسر داخل المدينة. 

وخلال جولته، تابع المحافظ توافر الخبز بكميات كافية تغطي احتياجات سكان المدينة، ووجّه مسئولي التموين بضرورة تشديد الرقابة على المنظومة التموينية وضمان الالتزام بالمعايير المقررة، بما يحقق الانضباط ويضمن وصول الدعم لمستحقيه من سكان المدينة مع تحديد الكميات التي يحتاجها المواطنين من الخبز والتنسيق مع مديرية التموين لتوفيرها بصفة دائمة

وفي سياق متصل؛ استعرض اللواء محب حبشي بدء الإجراءت التنفيذية في إقامة السوق التجاري بالمنطقة، حيث استمع لمطالب المواطنين و أكد أنه جاري اتخاذ التنسيقات اللازمة لبدء طرح المحال للمزايدة في إطار الخطوات الفعلية لتشغيل السوق التجاري

وحرص محافظ بورسعيد على لقاء عدد من سكان مدينة سلام والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم حول تحسين مستوى الخدمات المختلفة، حيث عبّر المواطنون عن تقديرهم لحرص المحافظ على التواجد الميداني المستمر داخل المدينة ومتابعة احتياجاتهم بشكل مباشر. وقد وجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية بسرعة بحث تلك المطالب والعمل على تلبيتها في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن مشاركة المواطنين تمثل شريكًا أساسيًا في عملية التنمية والتطوير.

كما شملت الجولة تفقد حضانة " أولاد ذوات " إحدى مشروعات جمعية حياة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد، وشدد المحافظ أيضا  على استمرار توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لأبناء المدينة.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن مدينة سلام مصر تمثل نقلة حضارية وتنموية كبرى ضمن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في شرق بورسعيد، لافتًا إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة تهدف إلى سرعة حل أي مشكلات طارئة، وتوفير خدمات لائقة تتناسب مع حجم الإنجاز الذي تحقق على أرض المدينة

بورسعيد شرق بورسعيد سلام مصر محافظ بورسعيد

