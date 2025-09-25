نفت نقابة المعلمين الفرعية بمحافظة بورسعيد، برئاسة على الالفي في بيان رسمي، ما تردد حول تراجع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد عن قرار إحالة مديرة مدرسة القابوطي الإعدادية للبنات إلى النيابة بعد رصد مخالفات داخل المدرسة.

نقابة معلمي بورسعيد تنفي شائعات تراجع المحافظ عن إحالة مديرة مدرسة القابوطي للنيابة

وأكدت النقابة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن المحافظ لم يتراجع عن قراره بتحويل الأمر للنيابة الإدارية للبت فيه، مشددة على أن اللواء محب حبشي لن يتهاون مع أي تقصير داخل المؤسسات التعليمية سواء كانت مدارس أو إدارات.

وكان محافظ بورسعيد قد قام بجولة مفاجئة بعدد من المدارس بالمحافظة، وخلال تفقده لمدارس حي الضواحي رصد وجود طالبات بالزي المدرسي يحملن حقائبهن خارج المدرسة في أثناء اليوم الدراسي، فغضب حفاظًا على سلامتهن واصطحبهن إلى المدرسة، ثم قرر إحالة المديرة إلى النيابة، معلقًا: "5 عرايس زي دول أجيبهم من الشارع إزاي؟ باب المدرسة اتفتح إزاي؟".

انتظام العملية التعليمية

واستكمل المحافظ جولاته الميدانية بتفقد عدد من مدارس منطقتي سهل الطينة وسلام مصر، وأسهم بشكل كبير في انتظام العملية التعليمية، حيث تكفل بتوفير 35 مروحة لإحدى المدارس، ووزع المئات من الحقائب والأدوات المدرسية على الطلاب والطالبات.