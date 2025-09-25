محافظ بورسعيد يشارك في فعاليات اليوم التعريفي لطلاب جامعة شرق بورسعيد الأهلية |صور

شارك اللواء أ.ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، في فعاليات التعريفي لطلاب جامعة شرق بورسعيد الأهلية، وذلك في إطار حرص محافظة بورسعيد على دعم المؤسسات التعليمية الجديدة.

وكان في استقبال المحافظ الأستاذ الدكتور عاطف علم الدين، رئيس الجامعة، والدكتورة رشا عناني، نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمد ياسر، مدير برنامج العلوم الصحية والصيدلة، والدكتورة أسماء راضي، والدكتور محمد السقا، مديرا برنامج الهندسة.

والتقى محافظ بورسعيد بالطلاب الجُدد وهنّأهم ببداية حياتهم الجامعية متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.

وخلال كلمته، أكد محافظ بورسعيد أن جامعة شرق بورسعيد الأهلية تعد صرحًا علميًا مُتميزًا يُضاف إلى منظومة التعليم الجامعي في مصر مشيرًا إلى أن الاستثمار في الشباب يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل الوطن.

محافظ بورسعيد يشارك في فعاليات اليوم التعريفي لطلاب جامعة شرق بورسعيد الأهلية

وأعرب المحافظ عن سعادته بمستوى التنظيم والجهود المبذولة داخل الجامعة لتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب رؤية الدولة المصرية في تطوير التعليم ودعم الكفاءات الشابة.