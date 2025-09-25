حبشي يتابع انتظام الدراسة بمدرسة أرض الفيروز شرق بورسعيد

تفقد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، مدرسة أرض الفيروز للتعليم الأساسي بمدينة شرق بورسعيد.

رافق محافظ بورسعيد خلال الجولة الدكتور وليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية بمكتب وزير التربية والتعليم، واللواء أشرف السمليجي رئيس جهاز مدينة سلام مصر، وطاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم، والحسيني راغب مدير عام التعليم العام ببورسعيد، والأستاذ أسامة العربي مدير المدرسة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

حبشي يتابع انتظام الدراسة بمدرسة أرض الفيروز للتعليم الأساسي شرق بورسعيد

وتابع محافظ بورسعيد تشغيل مدرسة أرض الفيروز للتعليم الأساسي حيث تفقد الفصول الدراسية التي تضم فصولًا للتعليم الأساسي وفصل رياض الأطفال، كما تابع شرح المعلمين داخل الفصول.

وحرص محافظ بورسعيد على توزيع الشنط والأدوات المدرسية على الطلاب، في إطار دعم العملية التعليمية وتشجيع الطلاب.

وأكد اللواء محب حبشي على تقديم كامل الدعم لتوفير كافة الخدمات التعليمية اللازمة بما يضمن تهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، ووجه بتقديم مواعيد الباص الخاص بالمعلمين بالمدرسة.

وخلال الجولة، التقى محافظ بورسعيد بعدد من المواطنين، واستجابةً لمطالب أولياء الأمور، وجه بدراسة إمكانية فتح فصل تجريبي وفصل ثانوي بالمدرسة تيسيرًا علي سكان المدينة.