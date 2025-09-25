محافظ بورسعيد: الاستثمار في الشباب يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل الوطن

أكد محافظ بورسعيد محب حبشي، أن جامعة شرق بورسعيد الأهلية تعد صرحا علميا متميزا يضاف إلى منظومة التعليم الجامعي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمار في الشباب يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل الوطن.



جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ اليوم الخميس، في فعاليات اليوم التعريفي لطلاب جامعة شرق بورسعيد الأهلية،وذلك ضمن حرص محافظة بورسعيد على دعم المؤسسات التعليمية الجديدة.



وكان في استقبال المحافظ الدكتور عاطف علم الدين، رئيس الجامعة، والدكتورة رشا عناني، نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمد ياسر، مدير برنامج العلوم الصحية والصيدلة، والدكتورة أسماء راضي، والدكتور محمد السقا، مديرا برنامج الهندسة.



والتقى المحافظ بالطلاب الجدد، مهنئًا إياهم ببداية حياتهم الجامعية ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح. كما أعرب عن سعادته بمستوى التنظيم والجهود المبذولة داخل الجامعة لتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب رؤية الدولة في تطوير التعليم ودعم الكفاءات الشابة.