حكاية بطل عالمي في المصارعة يسكن حماما عموميا في بورسعيد

وجه الكابتن يوسف داوود، أحد أبرز أبطال مصر السابقين في لعبة المصارعة والحاصل على 4 بطولات عالمية، استغاثة للمسؤولين لإنقاذه من أوضاع إنسانية مأساوية بعدما انتهى به الحال إلى النوم في حمام عمومي بمدينة بورسعيد والاعتماد على بقايا الطعام من أجل البقاء على قيد الحياة، مؤكدًا أنه يحتاج إلى مأوى وعلاج وتقدير يليق بما قدمه للوطن.

بطل العالم للمصارعة يستغيث بعد أن أصبح بلا مأوى ولا علاج في بورسعيد

وروى داوود، الذي تتلمذ على يد المدرب الراحل الكابتن حميدة، تفاصيل مسيرته المليئة بالإنجازات، موضحًا أنه خاض منافسات المصارعة والقوة البدنية ومصارعة الذراعين حتى وصل إلى العالمية وحقق انتصارات بارزة أبرزها التغلب على لاعب عالمي شهير، والانتصار على بطل ألماني يزن 460 كيلو جرامًا، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عرض عليه تمثيل ألمانيا مقابل ملايين الدولارات لكنه رفض قائلًا: "أنا مصري ولن أبيع علم بلدي بأي ثمن".

وقال بطل العالم السابق: "المصارعة لعبة قاسية لا يظل فيها إلا الأقوى، وكنت بطلًا عالميًا بشهادة الجميع، ورفضت اللعب للخارج مقابل 10 ملايين دولار، لكني اليوم بلا مأوى ولا سند، فقدت شهاداتي وميدالياتي، وأصبحت أنام داخل حمام عمومي بعد أن سمح لي المدير بمفتاح المكان حتى لا أتعرض للبرد".

وشدد قائلا : "أنا مش طالب حاجة خاصة، كل اللي عايزه أعيش زي باقي الناس وأحس بالكرامة والتقدير". مشير بحسرة إلى أنه طرق أبواب المسؤولين في الشباب والرياضة دون استجابة، رغم تاريخه الطويل ورفعه لاسم مصر في المحافل الدولية،

جحود الأبناء و الزوجة

وعن معاناته الأسرية، أوضح داوود أن زوجته الأولى تخلت عنه بعد تدهور أوضاعه وتخلى أبناؤه عنه، بينما تزوج لاحقًا من سيدة من دمياط وأنجب منها لكنه لم يتمكن من توفير مأوى أو نفقات لها، فاضطر إلى تركها مع أهلها ليعود هو إلى الشارع.