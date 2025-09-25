بناء ناد متكامل للطالبات في مدينة جامعة جنوب الوادى.. صور

أجرى الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، جولة تفقدية لمتابعة معدلات الانجاز في المشروعات التطويرية بالجامعة، بحضور الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعبد الرازق حسين، أمين الجامعة المساعد، ولفيف من القيادات الإدارية.

واستهل رئيس جامعة جنوب الوادى، جولته بمتابعة بدء العمل في إقامة نادي متكامل للطالبات بالمدينة الجامعية، مشيراً إلى أن المشروع سوف يتضمن مجموعة منافذ خدمية، بالإضافة إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل الاتصالات، الغسيل، الكي، الأغذية والمشروبات، والأنشطة الترفيهية.

وأضاف عكاوى، بأن النادي سوف يتيح للطالبات الحصول على هذه الخدمات مع الاعتماد على فرق عمل نسائية لضمان الخصوصية والأمان، ومشيراً إلى أن اختيار موقع النادي خلف مبنيي "هـ، د"،جاء بعد دراسة دقيقة لمسارات الطالبات ومسافة المباني عن مركز المدينة.

كما تفقد رئيس جامعة جنوب الوادى، أعمال التطوير بنادي اعضاء هيئة التدريس وتشمل مسرح تعليمي ومسرح دائري وقاعات ومنافذ تقديم خدمات وتطوير شامل لحمام السباحة ومنطقة العاب للأطفال، ومتابعة عملية رصف الطريق الجديد الجاري تجهيزه من بوابة المستشفيات الجامعية رقم 6، والذي يربط مستشفى صحة المرأة وكلية العلاج الطبيعي بالمستشفيات الجامعية.

وتفقد عكاوى، أعمال الإنشاءات بالبوابة الشرقية للجامعة على طريق سفاجا أمام مدينة قنا الجديدة، مشيرا لأهمية هذه البوابة في تحقيق السيولة المرورية وتعزيز الامن و السلامة لمنسوبي الجامعة.

وتابع رئيس الجامعة، العمل في تطوير ورفع كفاءة الموقع العام أمام كلية العلاج الطبيعي حيث سيتم رصف الطريق بالانترلوك وعمل منافذ بيع ومقاعد جلوس والاهتمام بالشكل الجمالي وتهذيب المزروعات في هذه المنطقة التي تخدم كليات العلاج الطبيعي، التربية النوعية، التربية الرياضية، التمريض، واختتم جولته بتفقد الساحة الطلابية والمسرح المقام أمام مبنى رئاسة الجامعة، ووجه بسرعة توفير كافة التجهيزات الفنية المطلوبة.



