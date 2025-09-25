قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: ضم 299 شهيدا ومتوفى و98 مصابا لصندوق تكريم الشهداء
الوزراء يعتمد اجتماع اللجنة العليا للتعويضات.. تفاصيل
وزيرا التضامن والتعليم يوقعان بروتوكول بشأن الانتفاع بمبنيين تابعين لوزارة التضامن لإقامة مجمع مدارس
عباس: إدارة غزة بعد الحرب ستقودها شخصية من السلطة الفلسطينية
عجول هائمة في الشوارع .. قرار رسمي في محافظة بورسعيد
قرار صادم للاحتلال| اليويفا يعتزم حظر مشاركة إسرائيل في البطولات الأوروبية
العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة
رابطة الأندية تعدّل مواعيد مباريات رباعي السوبر المصري في الدوري قبل السفر للإمارات
التخطيط: 185 مشروعا لوزارة الشباب بإجمالي استثمارات 625 مليون جنيه
بعد تطبيق الحد الأدنى.. موعد صرف مرتبات الموظفين عن الأشهر المتبقية في 2025
من 2025 لـ 2030.. أسامة حسني يرد على مدحت شلبي ويظهر تأشيرة أمريكا
أبو مازن: حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ومكانها خارج مستقبل غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بناء ناد متكامل للطالبات في مدينة جامعة جنوب الوادى.. صور

جولة جامعة جنوب الوادي
جولة جامعة جنوب الوادي
يوسف رجب

أجرى الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، جولة تفقدية لمتابعة معدلات الانجاز في المشروعات التطويرية بالجامعة، بحضور الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعبد الرازق حسين، أمين الجامعة المساعد، ولفيف من القيادات الإدارية.

واستهل رئيس جامعة جنوب الوادى، جولته بمتابعة بدء العمل في إقامة نادي متكامل للطالبات بالمدينة الجامعية، مشيراً إلى أن المشروع سوف يتضمن مجموعة منافذ خدمية، بالإضافة إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل الاتصالات، الغسيل، الكي، الأغذية والمشروبات، والأنشطة الترفيهية. 

وأضاف عكاوى، بأن النادي سوف يتيح للطالبات الحصول على هذه الخدمات مع الاعتماد على فرق عمل نسائية لضمان الخصوصية والأمان، ومشيراً إلى أن اختيار موقع النادي خلف مبنيي "هـ، د"،جاء بعد دراسة دقيقة لمسارات الطالبات ومسافة المباني عن مركز المدينة. 

كما تفقد رئيس جامعة جنوب الوادى، أعمال التطوير بنادي اعضاء هيئة التدريس وتشمل مسرح تعليمي ومسرح دائري وقاعات ومنافذ تقديم خدمات وتطوير شامل لحمام السباحة ومنطقة العاب للأطفال، ومتابعة عملية رصف الطريق الجديد الجاري تجهيزه من بوابة المستشفيات الجامعية رقم 6، والذي يربط مستشفى صحة المرأة وكلية العلاج الطبيعي بالمستشفيات الجامعية.

وتفقد عكاوى، أعمال الإنشاءات بالبوابة الشرقية للجامعة على طريق سفاجا أمام مدينة قنا الجديدة، مشيرا لأهمية هذه البوابة في تحقيق السيولة المرورية وتعزيز الامن و السلامة لمنسوبي الجامعة.

وتابع رئيس الجامعة، العمل في تطوير ورفع كفاءة الموقع العام أمام كلية العلاج الطبيعي حيث سيتم رصف الطريق بالانترلوك وعمل منافذ بيع ومقاعد جلوس والاهتمام بالشكل الجمالي وتهذيب المزروعات في هذه المنطقة التي تخدم كليات العلاج الطبيعي، التربية النوعية، التربية الرياضية، التمريض، واختتم جولته بتفقد الساحة الطلابية والمسرح المقام أمام مبنى رئاسة الجامعة، ووجه بسرعة توفير كافة التجهيزات الفنية المطلوبة.


جامعة جنوب الوادي المشروعات التطويرية الأنشطة الترفيهية المستشفيات الجامعية كلية العلاج الطبيعي قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

مدحت شلبي

مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

النادي الأهلي

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

ترشيحاتنا

خطوات هامة للحفاظ على سيور المحرك

خطوات هامة للحفاظ على سيور المحرك ؟

سيتروين C4X إم سيات ارونا 2026

أيهما تختار .. سيتروين C4X أم سيات ارونا 2026.. إليك المواصفات

سيارات مستعملة في 2025 داخل مصر

سيارات مستعملة في 2025 سعرها 400 ألف جنيه

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

فيديو

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد