انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب ترحيل خط رئيسي

أعلنت شركة مياه الإسكندرية، عن ضعف و انقطاع المياه، اليوم الجمعة فى الساعه العاشرة مساء، عن عدة مناطق غرب الإسكندرية.

وذكرت الشركة أن انقطاع أو ضعف المياه يأتي بسبب نقل خط رئيسى1000 مم بمنطقة الدخيله أمام ميناء الإسكندرية ، و اعمال المرحلة الثالثه والاخيرة من ترحيل الخط الناقل للمياه ضمن أعمال التطوير ، مما يؤدى الى تقليل ضغوط المياه و انقطاعها فى مناطق ( الدخيله - العجمى - حتى الهانوفيل)

ويبدأ قطع المياه بدءا من الساعه 10 مساء اليوم الجمعة، حيث أوضحت شركة مياه الإسكندرية أن أعمال الاصلاح سوف تؤثر على تلك المناطق و سيتم عودة ضخ المياه بعد الإنتهاء من أعمال ترحيل الخط خلال 16 ساعه .

وناشدت مياه الإسكندرية، المواطنين ، توفير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة ،و عند الحاجه يرجي الاتصال علي رقم 125 من اي خط أرضى او علي 035815700.