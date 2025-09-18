اعرف الشروط..جنوب الوادى تعلن عن قواعد التسكين بالمدن الجامعية للعام الجديد

اعتمد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، قواعد التسكين بالمدن الجامعية للعام الجامعي الجديد على النحو التالي:

أولاً: قواعد القبول بالمدن الجامعية بالنسبة للطالبات القدامى والجدد:

قبول الطالبات القدامى المقيمات العام السابق والحاصلات على تقدير "امتياز – جيد جداً" بجميع الكليات، تسكين الطالبات الجدد من مواليد عام 2008 بالكامل، ويشمل الطالبات من مواليد شهور" ١٢،١١،١٠،٩،٨،٧ "عام 2007.

ثانياً: قواعد القبول بالمدن الجامعية بالنسبة للطللبة "القدامى – الجدد":

تسكين الطلبة القدامى المقيمين العام السابق والحاصلين على تقدير "امتياز – جيد جداً" بجميع الكليات، ويتم تسكين الطلاب الجدد مواليد ٢٠٠٨ بالكامل جميع الكليات، وشهور " ١٢،١١،١٠،٩" من عام ٢٠٠٧.

ثالثاً: بشأن إجراء الكشف الطبي " تحليل مخدرات" للطلاب المحققين لشروط التسكين:

يتم الكشف الطبي على الطلاب المحققين لشروط التسكين اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21/9/2025 حتى يوم الخميس الموافق 25/9/2025 على أن يسددوا رسوم ١٧٥جنيهاً، ويحرم من السكن من لم يستطع تقديم نتيجة الكشف الطبي في الموعد المحدد.

رابعاً: بشأن موعد استلام المدن الجامعية للطلاب الجدد والقدامى:

يتم تسكين الطلاب المحققين لشروط التسكين بالمدن الجامعية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21/9/2025 بعد سداد الرسوم المستحقة للمدن الجامعية. بالنسبة لطلاب الفرقة الاولى يتم تسكينهم بعد ختم إيصال السداد من شؤن الإقامة وتسليم ٢ صورة شخصية + ٢ صورة من بطاقة الرقم القومي+ بطاقة الترشيح مختومة من شؤن الطلاب كما يلي" الفرقة الأولى، الثانية" ٢١ /٩ الفرقة الثالثة يوم ٢٢ /٩ الفرقة الرابعة والخامسة ٢٣ /٩، ويوم الخميس للمتخلفين عن الكشف الطبي والسكن

خامساً: سداد رسوم المدن الجامعية:

تكلف إدارة شؤون الإقامة بتحميل رسوم المدينة الجامعية للطلاب المحققين لشروط التسكين بدءاً من يوم 21/9/2025 وحتى 30/9 /2025 ، تحميل مبلغ ٤٠٥ جنيه تشمل ١٣٥ مصاريف إدارية، ٢٧٠ رسوم إقامة باليوم عن الفترة السابقة، ثم بعد ذلك رسوم شهرية إقامة بالتغذية ١٠٠٠ جنيه.





