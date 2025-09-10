طالبات جنوب الوادي يحصدن مراكز متقدمة في معسكر الأنشطة الصيفية ببلطيم

شاركت جامعة جنوب الوادي، في معسكر الأنشطة الصيفية لطلاب الجامعات المصرية الذي ينظمه الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بالتعاون مع جامعة طنطا بمدينة بلطيم فى الفترة من 7-10 سبتمبر الجارى، وحققت الجامعة إنجازات متميزة بحصول طالباتها على مراكز متقدمة في مختلف المنافسات.



تضمنت قائمة الفائزين، حصول الطالبة عائشة الخضر أحمد على المركز الأول فى دوري المعلومات والثقافة، و الطالبة رفيدا محمد عبد الشافي، على المركز الأول في مسابقة الرميات الحرة لكرة السلة، فيما نالت الطالبة بسنت بشارة عبد السيد، المركز الثاني في منافسات تنس الطاولة.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، أن هذه النتائج تعكس ثمرة الدعم والرعاية التي توليها الجامعة للأنشطة الرياضية والثقافية، مشيدًا بجهود الطالبات المشاركات وما حققنه من إنجازات تضاف إلى سجل الجامعة الحافل بالنجاحات.

وأوضح عكاوى، بأن جامعة جنوب الوادي حريصة على إعداد طلابها وطالباتها إعدادًا متكاملًا يجمع بين التفوق الأكاديمي والتميز في الأنشطة، بما يساهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على المنافسة والإبداع في مختلف المجالات.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في توفير كل أشكال الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب داخل وخارج أسوارها.