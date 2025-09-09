تموين قنا يحبط محاولة تهريب 6000 لتر سولار

تمكنت مديرية التموين بقنا، من إحباط محاولة تهريب 6000 لتر سولار قبل طرحها وبيعها في السوق السوداء بقصد التربح غير المشروع، خلال حملة مسائية.



قادالحملة حسن القط، وكيل وزارة التموين، وبرفقته أحمد جمال، ومحمد أبو المجد، رئيس الرقابة بالمديرية، وعبده حامد رئيس، مكتب تموين أبنود ومفتشي الرقابة بالمديرية.

وأوضح حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، بأن الحملة تأتى في إطار جهود الدولة المستمرة لمواجهة كافة صور التلاعب بالسلع الاستراتيجية والمواد البترولية المدعمة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور وزير التموين، والدكتور محافظ قنا، لضبط الأسواق ومراقبة المواد البترولية بكافة أنواعها.

وأضاف القط، أن الدولة لديها خطة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، وضمان وصول المواد البترولية لمستحقيها بالسعر الرسمي المقرر، والتصدي بكل حزم لمحاولات استغلال الدعم أو الاتجار غير المشروع بالوقود.

وأشار وكيل وزارة التموين بقنا، إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على مدار الساعة.