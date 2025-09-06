قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخطيب يُطالب النحاس بتحضير قائمة الراحلين عن الأهلي |تفاصيل
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: واشنطن تشن «حربًا جمركية» ضد البرازيل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
محافظات

تعليم قنا تواصل الاستعداد للعام الدراسي الجديد

بدء أعمال الدورة 37 لمؤتمر الجمعية الأوروبية لعلم تطور الأمراض "الباثولوجي"
بدء أعمال الدورة 37 لمؤتمر الجمعية الأوروبية لعلم تطور الأمراض "الباثولوجي"
أ ش أ

تواصل مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2025 -2026.


وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا هاني عنتر الصابر على الحيادية التامة عند اختيار العاملين بالحصة وإعطاء أولوية للمتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم ممن اجتازوا اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد توزيع الأنصبة القانونية للمعلمين الأساسيين وكذا الالتزام بالكثافات المحددة للطلاب وعدم السماح بتجاوزها. 
جاء ذلك خلال اجتماع موسع شهده ما يزيد عن 150 قيادة تعليمية بقنا من مديري المدارس الابتدائية والإعدادية لمناقشة استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي واستعراض موقف الكثافات والدهانات والتشجير وعرض بعض المشكلات التي تواجههم وعرض آليات الحل في ضوء اللوائح والأطر المنظمة للعمل. 
وأشار مدير تعليم قنا إلى أن اللقاءات المباشرة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم للمديرين بمختلف المراحل التعليمية تؤكد دور مدير المدرسة كأحد أهم الركائز الفاعلة في نجاح الرسالة التعليمية لدوره في ترجمة وتطبيق الرؤى والأفكار المطروحة على أرض الواقع وتدعم السبل اللازمة لنجاح مهمته، ولفت إلى أن اختيار المديرين لتمثيل الإدارة والمديرية في الاجتماع يؤكد على كفاءتهم وتميزهم في عملهم ويعول عليهم الارتقاء بالمستوى الحالي للمؤسسات التعليمية وتعميم ونشر الرسالة إلى الزملاء الآخرين.
في سياق متصل، أعلن وكيل الوزارة حصول 26 مدرسة بمختلف الإدارات التعليمية على شهادة الاعتماد والجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025. 
وأشار إلى أن حصول هذا العدد من مدارس قنا على شهادة الجودة والاعتماد يعكس الجهد المبذول من رجال وقيادات التعليم بالمحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية مع ضرورة استثمار كافة الإمكانيات المتاحة المادية والبشرية لتحقيق معايير الجودة بمدارس المحافظة بما يتيح الخدمات التربوية التي تواكب التطور العلمي. 
 

مديرية التربية والتعليم في قنا العام الدراسي الجديد التعليم

