وزير الخارجية الروسي: حريصون على تعزيز التعاون مع القارة الأفريقية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن البيان المشترك الصادر يعكس حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دول القارة الأفريقية في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم جهود التنمية والاستقرار.

الملفات العالمية والإقليمية

وأوضح لافروف، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم الاتفاق على بذل المزيد من الجهود لزيادة حجم الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المباحثات تناولت عددًا من القضايا والملفات العالمية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التنسيق المشترك بشأنها.



وأضاف وزير الخارجية الروسي أن اللقاء تطرق إلى مناقشة إصلاح مجلس الأمن، مؤكدًا أهمية تحقيق تمثيل أكثر عدالة وتوازنًا للدول، لا سيما دول القارة الأفريقية، بما يعكس المتغيرات الدولية الحالية.

القضية الفلسطينية

وفيما يخص القضية الفلسطينية، شدد لافروف على ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.