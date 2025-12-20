قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فوز إنبي على طلائع الجيش 3-1.. والجونة على بيراميدز 2-0 في كأس عاصمة مصر
تدشين خطوط جديدة لرحلات لمصر للطيران إلى إيطاليا
توتر دبلوماسي.. جدل حول مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر
سيناريوهات معقدة تنتظر منتخب مصر في حال التأهل لدور الـ32 من كأس العالم 2026
الإيجار القديم.. متى يصبح الإخلاء واجبا بقوة القانون
وزير الخارجية يلتقي رئيس مفوضية الإيكواس لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
اغتنموها الآن بهذه الأدعية.. أول ليلة في شهر رجب مستجابة الدعاء
رئيس جامعة أسيوط يستقبل وزير الأوقاف ضمن فعاليات زيارته للمحافظة
إحالة قـــــ اتل شقيـــــقه بالبدرشين داخل مقر عمله للجنايات
سيرجي لافروف: العلاقة الروسية الأفريقية قوية وسننتصر
وزير الخارجية الروسي: يجب قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967
أخبار العالم

استطلاع جديد يكشف تراجع الائتلاف اليميني في إسرائيل

مظاهرات ضد نتنياهو
مظاهرات ضد نتنياهو
القسم الخارجي

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي نشرته صحيفة معاريف العبرية، تحولات بارزة في المشهد السياسي على خريطة المقاعد البرلمانية، في حال إجراء انتخابات مبكرة. وجاءت النتائج لتشير إلى تراجع قوة الائتلاف اليميني الحاكم، مبتعدًا أكثر عن تحقيق الأغلبية البرلمانية البالغة 61 مقعدًا.

تراجع نتنياهو

ووفق الاستطلاع، فقد حزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو ثلاثة مقاعد، بعد أن كان قد سجل الأسبوع الماضي 28 مقعدًا، ما أثر بشكل مباشر على وضع الائتلاف اليميني بأكمله، الذي انخفض إلى 50 مقعدًا فقط. ويعكس هذا الانخفاض هشاشة الحكومة الحالية مقارنة بالمعارضة، التي ارتفع عدد مقاعدها إلى 60 مقعدًا، قبل احتساب مقاعد الأحزاب العربية العشرة.

وسجل داخل اليمين تباينًا في أداء الأحزاب المكونة للائتلاف، إذ عزز حزب عوتسما يهوديت بزعامة بن غفير صفوفه ليصل إلى 9 مقاعد، بينما يواجه الحزب الصهيوني الديني، بقيادة وزير المالية سموتريتش، صعوبة في تجاوز العتبة الانتخابية البالغة نحو 3.25% من الأصوات. في المقابل، حافظ حزب شاس على قوته بتسعة مقاعد، ويهودية التوراة الموحدة على سبعة مقاعد.

وعلى صعيد المعارضة، واصل رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت صعوده السياسي، محققًا 22 مقعدًا، مستفيدًا من تراجع شعبية الليكود. كما سجل غادي آيزنكوت مع حزبه الجديد "ياشار!" ارتفاعًا إلى 10 مقاعد، بعد أن أثارت تصريحاته حول إمكانية التعاون مع القائمة العربية الموحدة لتشكيل حكومة بديلة جدلاً واسعًا.

استقرار في الاحزاب الآخري

أما الأحزاب الأخرى، فقد بقيت نسبياً مستقرة، حيث حصل الحزب الديمقراطي على 10 مقاعد، وحصد كل من إسرائيل بيتنا ويش عتيد 9 مقاعد لكل منهما. وأظهر الاستطلاع أيضًا أن حزب المحافظين، الذي لم يدخل الكنيست بعد، يقترب من العتبة الانتخابية بحصوله على 3% من الأصوات، في حين حصلت الأحزاب العربية على 10 مقاعد، توزعت بين الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة العربية للتغيير (5 مقاعد)، والقائمة العربية الموحدة (5 مقاعد).

وتشير النتائج إلى أن الأحزاب العربية قد تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل التحالفات المقبلة، فيما يظل مستقبل الائتلاف اليميني غير مؤكد في ظل هذا التراجع، مع بروز فرص لرئيس الوزراء السابق بينيت في العودة إلى رئاسة الحكومة.

نتنياهو بينيت اليمين المتطرف إسرائيل استطلاع

مياة الشرب بالشرقية
شهر رجب
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
شيماء هلالى
