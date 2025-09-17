قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضحية الأردن.. أول رد من أسرة آية عادل بعد براءة الزوج: "لن نترك حقها"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعرض فرصها الاستثمارية أمام وفد من الشركات الأمريكية
إجراء قاس من الاتحاد الأوروبي ضد الاحتلال بسبب غزة.. تفاصيل
المفوضية الأوروبية تقترح تعليق اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل
السعودية: ندين بأشد العبارات عمليات توغل قوات الاحتلال في غزة
موقف نادر لشركة أمريكية كبرى من الصراع في غزة.. واستقالة أحد مؤسسيها
حماس تكشف مصير رهائن الاحتلال لديها في أعقاب الهجوم على غزة
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 17-9-2025
بعد حجز 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر
بابا الفاتيكان: أجدد ندائي من أجل وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يبحث مع محافظ القاهرة متابعة المشروعات التنموية والتطويرية بالمحافظة
مدبولي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة بعثت رسائل قوية عن ثوابت السياسة المصرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح معمل اللغة التركية الرقمى التفاعلي بكلية الآداب

يوسف رجب

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، معمل اللغة التركية الرقمي التفاعلي طراز "DBS Plus" بكلية الآداب بقنا، وذلك بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور وحيد الدين طاهر، عميد كلية الآداب وعمداء كليات جامعة جنوب الوادى وأعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب، وطروب طلبة، أمين الجامعة، وعبد الرازق حسين، أمين الجامعة المساعد، والمهندس عادل العربى، الرئيس التنفيذى للشركة المنفذة.

ويعد معمل اللغة التركية هدية من السفارة التركية لجامعة جنوب الوادى، ويتميز بكونه نقلة نوعية في دعم العملية التعليمية، حيث يتيح لمعلم المادة التحكم الكامل في الفصل الدراسي من خلال الكونسول التفاعلي الرقمي، الذي يمكّنه بضغطة زر من بث المصادر التعليمية الصوتية والمرئية للطلاب، وتيسير عملية نقل المحتوى الرقمي بصورة مباشرة وسهلة.

ويحتوي المعمل على العديد من الوظائف التي تساعد على تنمية المهارات الأربع الأساسية في تعلم اللغات "الاستماع، التحدث، القراءة، الكتابة"، كما يتيح للمعلم اكتشاف الطلاب المتميزين، وتكوين مجموعات دراسية، مع إمكانية تعيين قائد لكل مجموعة أو قائد عام للفصل.

كما يدعم المعمل بث المصادر التعليمية من عدة قنوات، تشمل أجهزة الكمبيوتر، واللاب توب، والكاميرا الوثائقية، مما يعزز من تنوع المادة التعليمية المقدمة للطلاب.

وأوضح عكاوى، أن افتتاح هذا المعمل يأتي في إطار اهتمام الجامعة بتطوير البنية التحتية التعليمية وتزويد الطلاب بأحدث الوسائل الرقمية التي تسهم في تحسين جودة التعليم، خاصة في مجالات اللغات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء مجتمع رقمي حديث يخدم الطالب والباحث والمجتمع المحلى.

وأضاف عكاوى، أن الجامعة ماضية في تنفيذ خطة شاملة للتطوير، حيث ستشهد الفترة المقبلة سلسلة من الافتتاحات لمشروعات تعليمية وخدمية جديدة تعكس حرص الجامعة على مواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز دورها الريادي فى المجتمع.

أكلات خفيفة لا تشعرك بالذنب بعد الساعة 9 مساءً
ياسمين رئيس
ديتوكس
فورد فوكاس SUV‏
