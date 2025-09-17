رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح معمل اللغة التركية الرقمى التفاعلي بكلية الآداب

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، معمل اللغة التركية الرقمي التفاعلي طراز "DBS Plus" بكلية الآداب بقنا، وذلك بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور وحيد الدين طاهر، عميد كلية الآداب وعمداء كليات جامعة جنوب الوادى وأعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب، وطروب طلبة، أمين الجامعة، وعبد الرازق حسين، أمين الجامعة المساعد، والمهندس عادل العربى، الرئيس التنفيذى للشركة المنفذة.

ويعد معمل اللغة التركية هدية من السفارة التركية لجامعة جنوب الوادى، ويتميز بكونه نقلة نوعية في دعم العملية التعليمية، حيث يتيح لمعلم المادة التحكم الكامل في الفصل الدراسي من خلال الكونسول التفاعلي الرقمي، الذي يمكّنه بضغطة زر من بث المصادر التعليمية الصوتية والمرئية للطلاب، وتيسير عملية نقل المحتوى الرقمي بصورة مباشرة وسهلة.

ويحتوي المعمل على العديد من الوظائف التي تساعد على تنمية المهارات الأربع الأساسية في تعلم اللغات "الاستماع، التحدث، القراءة، الكتابة"، كما يتيح للمعلم اكتشاف الطلاب المتميزين، وتكوين مجموعات دراسية، مع إمكانية تعيين قائد لكل مجموعة أو قائد عام للفصل.

كما يدعم المعمل بث المصادر التعليمية من عدة قنوات، تشمل أجهزة الكمبيوتر، واللاب توب، والكاميرا الوثائقية، مما يعزز من تنوع المادة التعليمية المقدمة للطلاب.

وأوضح عكاوى، أن افتتاح هذا المعمل يأتي في إطار اهتمام الجامعة بتطوير البنية التحتية التعليمية وتزويد الطلاب بأحدث الوسائل الرقمية التي تسهم في تحسين جودة التعليم، خاصة في مجالات اللغات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء مجتمع رقمي حديث يخدم الطالب والباحث والمجتمع المحلى.

وأضاف عكاوى، أن الجامعة ماضية في تنفيذ خطة شاملة للتطوير، حيث ستشهد الفترة المقبلة سلسلة من الافتتاحات لمشروعات تعليمية وخدمية جديدة تعكس حرص الجامعة على مواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز دورها الريادي فى المجتمع.