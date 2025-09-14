قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب أم العقارات؟.. ساويرس يكشف الحصان الرابح في الاستثمار
الأحمر يواصل نزيف النقاط .. الأهلي يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام إنبي بالدوري
أبو العينين: حماس وأحداث أكتوبر 2023 ليست بداية الخلاف بين العرب والاحتلال
أحمد موسى: أبو العينين شدد على أن الأمر في غزة والضفة يحتاج لوقفة من المسئولين لكل دولة
السيطرة على حريق محدود بمستشفى أسوان الجامعي بأحد المكاتب الإدارية بالبدورم
يمكن أن يسبب الوفاة.. متحدث الصحة يكشف عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية
السفير محمد العرابي: قمة الدوحة أمام اختبار حقيقي .. ووجود روبيو في إسرائيل استفزازي
متحدث الصحة يكشف تطورا عاجلا في التحقيق بواقعة إصابات بالعمى بمستشفى حكومي
ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025
طبيب الأهلي يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنبي
التضامن: فريق التدخل السريع توجه لفحص ما أطلق عليها "فتيات كهف حلوان"
أبو العينين يقود إدانة أورومتوسطية للعدوان على غزة.. وموسى: لا استقرار دون دولة فلسطينية
سكرتير عام قنا يتفقد جاهزية المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

يوسف رجب

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، عدد من المدارس بمدينة قنا، وذلك لمراجعة استعداداتها وجاهزيتها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

شملت الجولة مدرستي السيدة زينب الثانوية للبنات، وسيدي عبد الرحيم الإعدادية للبنات، حيث جرى متابعة أعمال التشجير والدهانات، والتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والتجديدات داخل الفصول، كما جرى التأكد من سلامة النوافذ والتهوية، وجاهزية طفايات الحريق، وتطبيق معايير الأمن والسلامة.

وتابع السكرتير العام لمحافظة قنا، مستوى النظافة بدورات المياه، وكفاءة المرافق من مياه وكهرباء، إلى جانب إزالة المخلفات والرواكد الناتجة عن أعمال الصيانة.

وأشار علام، إلى أنه جرى التنسيق مع الوحدة المحلية لرفع إشغالات الأرصفة المحيطة بالمدارس، وتكليف القسم الزراعي بتقليم الأشجار وإزالة التالف منها، فضلًا عن مراجعة أغطية البلاعات بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار السكرتير العام، الى أن الجولة تأتى في إطار حرص محافظة قنا على تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة للطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد.

