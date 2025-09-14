سكرتير عام قنا يتفقد جاهزية المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، عدد من المدارس بمدينة قنا، وذلك لمراجعة استعداداتها وجاهزيتها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

شملت الجولة مدرستي السيدة زينب الثانوية للبنات، وسيدي عبد الرحيم الإعدادية للبنات، حيث جرى متابعة أعمال التشجير والدهانات، والتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والتجديدات داخل الفصول، كما جرى التأكد من سلامة النوافذ والتهوية، وجاهزية طفايات الحريق، وتطبيق معايير الأمن والسلامة.

وتابع السكرتير العام لمحافظة قنا، مستوى النظافة بدورات المياه، وكفاءة المرافق من مياه وكهرباء، إلى جانب إزالة المخلفات والرواكد الناتجة عن أعمال الصيانة.

وأشار علام، إلى أنه جرى التنسيق مع الوحدة المحلية لرفع إشغالات الأرصفة المحيطة بالمدارس، وتكليف القسم الزراعي بتقليم الأشجار وإزالة التالف منها، فضلًا عن مراجعة أغطية البلاعات بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار السكرتير العام، الى أن الجولة تأتى في إطار حرص محافظة قنا على تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة للطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد.