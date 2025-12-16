استمرار استبدال كشافات الصوديوم بكشافات LED الموفرة للطاقة بأعمدة الإنارة في الشيخ زايد

تتواصل أعمال استبدال كشافات الصوديوم القديمة بكشافات LED الحديثة بأعمدة الإنارة بعدد من المحاور والطرق الرئيسية بمدينة الشيخ زايد.

وذلك في إطار توجيهات المهندسة مروة حسين رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، وضمن خطة الجهاز لتطوير منظومة الإنارة العامة ورفع كفاءتها.

وتأتي هذه الأعمال تحت إشراف المهندس أحمد مكي نائب رئيس الجهاز، وبالتنفيذ من إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز، لما تتمتع به كشافات الـLED من مميزات عديدة، أبرزها: ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وخفض الأحمال، وتحسين مستوى الإضاءة ووضوح الرؤية الليلية بما يعزز عوامل الأمان.

بالإضافة إلى العمر الافتراضي الأطول وتقليل أعمال الصيانة، الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة، خفض تكاليف التشغيل والصيانة على المدى الطويل.

ويؤكد الجهاز أن هذه الأعمال تأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول للطاقة النظيفة وتطبيق معايير الاستدامة، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق