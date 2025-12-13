انقطاع المياه عن مناطق بالشيخ زايد بسبب كسر في خط رئيسي.. والإصلاح جار

أعلن جهاز مدينة الشيخ زايد عن حدوث كسر في خط مياه رئيسي قطر 700 مم، من نوع (HDPE) على طريق الريفير؛ أدى إلى انقطاع المياه عن منطقتي كمبوند “جنة 2” و”جنة 4" بالمدينة.

وأوضح الجهاز أن فرق الصيانة والطوارئ باشرت أعمال الإصلاح فور اكتشاف الكسر.

وبحسب مصادر خاصة، مدة الإصلاح المتوقعة تصل إلى نحو 8 ساعات منذ بدء العمل، على أن تعود الخدمة تدريجيًا فور الانتهاء من الإصلاحات.

وأكد مسؤولو الجهاز، أن الفرق الميدانية تعمل بكامل طاقتها للانتهاء من أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن، مع اتخاذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة؛ لضمان عودة ضخ المياه بشكل آمن ومنتظم إلى المناطق المتأثرة.