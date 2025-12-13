متابعة دورية لجودة مياه الشرب بمدينة الشيخ زايد

يواصل جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد أعمال المتابعة الفنية الدقيقة لجودة مياه الشرب بمختلف أحياء المدينة، في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وذلك من خلال أخذ عينات منتظمة من الشبكات ومحطات المياه، وإجراء التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية اللازمة، للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية والصحية المعتمدة.

وتأتي هذه الأعمال تنفيذًا لتوجيهات المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز المدينة، وبمتابعة ميدانية وفنية مباشرة من الكيميائية/ منى بركات، معاون رئيس الجهاز، حيث تشمل المتابعة الإشراف على أعمال سحب العينات، ومراجعة نتائج التحاليل، ومتابعة انتظام التشغيل بالشبكات ومحطات المياه، والتدخل الفوري حال رصد أي ملاحظات فنية، ضمانًا لاستمرارية تقديم مياه آمنة وصالحة للاستخدام.

وأكد الجهاز استمرار منظومة الرقابة الفنية الدورية، والالتزام الكامل بمعايير السلامة وجودة المياه، حفاظًا على الصحة العامة وتحقيق أعلى مستويات الخدمة داخل مدينة الشيخ زايد