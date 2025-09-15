ملحمة إنسانية.. الكل يتسابق لإنقاذ ركاب انقلبت سيارتهم بطريق قنا الزراعى

شهد طريق قنا قفط الزراعى ملحمة إنسانية سطرها الأهالى، عقب انقلاب سيارة ميكروباص يستقلها عدد من الركاب، حيث تدافع المواطنين على الطريق لإنقاذ الركاب.

كما ترك السائقين سياراتهم على جانب الطريق، وتسابقوا لإنقاذ الركاب وإخراجهم من السيارات، قبل أن يحدث لهم أى مضاعفات.





تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا قفط الزراعى الشرقى، دون أن يسفر عن أى ضحايا بين الركاب.

فيما دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع حادث السيارة تحسبًا لوقوع أى إصابات بين المواطنين.



فيما انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمتابعة عمليات إنقاذ ركاب السيارة، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

