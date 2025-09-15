أخبار قنا.. اعتماد حركة تعيينات لمديرى الإدارات التعليمية.. إصابة 7 أشخاص بحادث تصادم



اعتماد حركة تعيينات وتنقلات لمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بقنا



اعتمد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية اليوم والتي تضمنت ندب كلا من: أشرف سعد مختار، مدير عام إدارة قنا التعليمية، الدكتور عفت محمد أحمد، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية.

وعبد الله عبد العزيز القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية، طارق نور الدين، مدير عام إدارة دشنا التعليمية، محمد خليفة مدير عام إدارة قفط التعليمية، عبد الرافع جاد، مدير عام إدارة فرشوط التعليمية.







سكرتير عام قنا يتفقد جاهزية المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، عدد من المدارس بمدينة قنا، وذلك لمراجعة استعداداتها وجاهزيتها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

شملت الجولة مدرستي السيدة زينب الثانوية للبنات، وسيدي عبد الرحيم الإعدادية للبنات، حيث جرى متابعة أعمال التشجير والدهانات، والتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والتجديدات داخل الفصول، كما جرى التأكد من سلامة النوافذ والتهوية، وجاهزية طفايات الحريق، وتطبيق معايير الأمن والسلامة.

السيطرة على حريق فى مدرسة الشطبية الإعدادية بنجع حمادي

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق اندلع فى مدرسة الشطبية الإعدادية القديمة الواقعة بنطاق مركز نجع حمادي.

اندلعت النيران فى عدد من الفصول، ما تسبب قى إتلاف مقاعد وكرلسى خشبية بسبكة، دون أن يسفر عن أى إصابات بين المواطنين.





إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أمام جزيرة دندرة بقنا

أسفر حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وقع أمام قرية جزيرة دندرة التابعة لمركز قنا، عن إصابة ٧ أشخاص بإصابات متنوعة.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص أمام قرية جزيرة دندرة، نتج عنه إصابة ٧ أشخاص.

ضمن استعدادت تعليم قنا.. مدير إدارة قوص يشدد على جاهزية المدارس فنياً وإدارياً

تفقد عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية جنوب قنا، صباح اليوم الأحد، سير العمل بمدرستى النيل الابتدائية المشتركة والبهاء زهير الاعدادية.

تضمنت الجولة، مدرستى مجمع النيل، وشدد على ضرورة الانتهاء من. أعمال تقليم الأشجار، والاهتمام بدورات مياه مدرسة النيل الابتدائية وتأكد من استقرار مصادر المياة بالمدرستين وتغيير أعلام الجمهورية والمحافظة وتثبيتها بالسوارى وإعداد قوائم الفصول وخطة جداول الاشراف اليومى داخل المدرسة.



مصرع شابين وإصابة آخر فى حادث انقلاب دراجة نارية بصحراوى قنا

لقى شابان مصرعهما وأصيب آخر فى حادث انقلاب دراجة نارية بطريق قنا الأقصر الصحراوى الشرقى، أمام قرية حجازة التابعة لمركز قوص.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شابين وإصابة آخر، فى حادث انقلاب دراجة نارية وقع على طريق قنا الأقصر الصحراوي الشرقى أمام قرية حجازة.