قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الإفراط في شرب الماء يضر بالكلى؟ لن تتوقع
تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات
عمرو أديب: الأهلي في برج نحسه.. ويكافح لينجو من الهبوط
صيغ دعاء الاستفتاح الوارد عن النبي.. ردده في صلاة الفجر
شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي
مراجعة جديدة لصندوق النقد في مصر.. هل طلب زيادة سعر الوقود وبيع الأصول؟
حمزة نمرة يكشف كواليس شيل الشيلة.. أغنية ولدت من حكاية واقعية
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025
حكم إطالة الركوع للحاق المتأخرين بصلاة الجماعة.. دار الإفتاء تجيب
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا.. اعتماد حركة تعيينات لمديرى الإدارات التعليمية.. إصابة 7 أشخاص بحادث تصادم

جولة مدارس قنا
جولة مدارس قنا
يوسف رجب

 
شهدت محافظة قنا العديد من الأحداث على مدار الساعات الماضية، أبرزها اعتماد حركة تعيينات وتنقلات لمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، السكرتير العام يتفقد جاهزية المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، السيطرة على حريق فى مدرسة الشطبية الإعدادية بنجع حمادى، إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أمام جزيرة دندرة، مدير إدارة قوص يشدد على جاهزية المدارس فنياً وإدارياً، مصرع شابين وإصابة آخر فى حادث انقلاب دراجة نارية بحجازة.

 

اعتماد حركة تعيينات وتنقلات لمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بقنا
 

اعتمد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية اليوم والتي تضمنت ندب كلا من: أشرف سعد مختار، مدير عام إدارة قنا التعليمية، الدكتور عفت محمد أحمد، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية.

وعبد الله عبد العزيز القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية، طارق نور الدين، مدير عام إدارة دشنا التعليمية، محمد خليفة مدير عام إدارة قفط التعليمية، عبد الرافع جاد، مدير عام إدارة فرشوط التعليمية.
 


 

سكرتير عام قنا يتفقد جاهزية المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، عدد من المدارس بمدينة قنا، وذلك لمراجعة استعداداتها وجاهزيتها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

شملت الجولة مدرستي السيدة زينب الثانوية للبنات، وسيدي عبد الرحيم الإعدادية للبنات، حيث جرى متابعة أعمال التشجير والدهانات، والتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والتجديدات داخل الفصول، كما جرى التأكد من سلامة النوافذ والتهوية، وجاهزية طفايات الحريق، وتطبيق معايير الأمن والسلامة.

السيطرة على حريق فى مدرسة الشطبية الإعدادية بنجع حمادي

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق اندلع فى مدرسة الشطبية الإعدادية القديمة الواقعة بنطاق مركز نجع حمادي.

اندلعت النيران فى عدد من الفصول، ما تسبب قى إتلاف مقاعد وكرلسى خشبية بسبكة، دون أن يسفر عن أى إصابات بين المواطنين.

 

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أمام جزيرة دندرة بقنا

أسفر حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وقع أمام قرية جزيرة دندرة التابعة لمركز قنا، عن إصابة ٧ أشخاص بإصابات متنوعة.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص أمام قرية جزيرة دندرة، نتج عنه إصابة ٧ أشخاص.

ضمن استعدادت تعليم قنا.. مدير إدارة قوص يشدد على جاهزية المدارس فنياً وإدارياً

تفقد عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية جنوب قنا، صباح اليوم الأحد، سير العمل بمدرستى النيل الابتدائية المشتركة والبهاء زهير الاعدادية.

تضمنت الجولة، مدرستى مجمع النيل، وشدد على ضرورة الانتهاء من. أعمال تقليم الأشجار، والاهتمام بدورات مياه مدرسة النيل الابتدائية وتأكد من استقرار مصادر المياة بالمدرستين وتغيير أعلام الجمهورية والمحافظة وتثبيتها بالسوارى وإعداد قوائم الفصول وخطة جداول الاشراف اليومى داخل المدرسة.
 

مصرع شابين وإصابة آخر فى حادث انقلاب دراجة نارية بصحراوى قنا

لقى شابان مصرعهما وأصيب آخر فى حادث انقلاب دراجة نارية بطريق قنا الأقصر الصحراوى الشرقى، أمام قرية حجازة التابعة لمركز قوص.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شابين وإصابة آخر، فى حادث انقلاب دراجة نارية وقع على طريق قنا الأقصر الصحراوي الشرقى أمام قرية حجازة.

قنا أخبار قنا اعتماد حركة تعيينات حادث تصادم سيارتين الإدارات التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

اللواء أسامة سعد

تعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من اللواء أسامة سعد

أسد الحملاوي

الاتفاق تم .. أحمد حسن يفجر مفاجأة عن عقد أسد الحملاوي مع الأهلي

التضامن

وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة

صورة من الحدث

رغم منحه الضوء الأخضر لإسرائيل.. قطر تشكر ترامب

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة اليوم

ترشيحاتنا

محمد جبران، وزير العمل

تطبيق قانون العمل الجديد.. وزير العمل: لن يكون هناك فصل تعسفي.. وهذه رسالتي لأصحاب الأعمال

د الدكتور أحمد زايد، أستاذ النظم الإجتماعية ومدير مكتبة الإسكندرية

مدير مكتبة الإسكندرية: النظم السياسية تنهار قبل المجتمعات

الأهلي

خالد جاد الله: الأهلي لم يقدم الأداء المتوقع في مباراة إنبي

بالصور

مسك بين الشكوك و"ليلى" الغامضة.. تفاصيل الحلقة الثانية من "ديجافو"

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

فيديو

عصابة الملايين

11 مليون جنيه في يد عصابة.. والتحقيقات تكشف سقوط 2.5 مليون أثناء الهروب

حقيقة وفاة أحمد الدجوي

الداخلية تحسم الجدل .. مفاجأة تقرير وفاة أحمد الدجوي

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد