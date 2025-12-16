ذا بيست | بدون محمد صلاح .. فيفا يكشف تشكيل الأفضل في 2025

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مراسم قرعة حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم "ذا بيست" لعام 2025،

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب لعام 2025 عشرة لاعبين مميزين.

تشكيل العام في جوائز “ذا بيست” 2025

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ويليام باتشو - فيرجيل فان دايك - نونو مينديش

خط الوسط: كول بالمر - جود بيلينجهام - فيتينها - بيدري

خط الهجوم: لامين يامال - عثمان ديميلي

وتعد جوائز «فيفا ذا بيست» واحدة من أبرز المناسبات السنوية في كرة القدم العالمية، حيث يحرص الاتحاد الدولي لكرة القدم على تكريم أفضل العناصر داخل المستطيل الأخضر وخارجه، من لاعبين ولاعبات ومدربين، إلى جانب عدد من الجوائز الفردية والجماعية التي تعكس التميز الفني والسلوكي خلال العام.

ويقيم «فيفا» الحفل في إطار احتفالي رسمي بحضور نجوم اللعبة ومسؤولي الاتحادات الكروية ووسائل الإعلام العالمية، مع اعتماد آلية تصويت تجمع بين قادة ومدربي المنتخبات، ممثلي الصحافة، والجماهير في بعض الفئات، بما يمنح الجوائز طابعًا عالميًا وشاملًا.

وتشمل الجوائز عدة فئات، أبرزها: أفضل لاعب وأفضل لاعبة في العالم، أفضل مدرب لفريق الرجال وأفضل مدرب لفريق السيدات، أفضل حارس مرمى رجال وسيدات، جائزة بوشكاش لأفضل هدف للرجال، وجائزة مارتا لأفضل هدف للسيدات، إلى جانب جائزة اللعب النظيف والتشكيل المثالي للعام.

ويشارك الجمهور بنسبة من الأصوات في معظم الفئات، إلى جانب قادة ومدربي المنتخبات الوطنية للرجال والسيدات، وممثلي وسائل الإعلام، بينما يملك المشجعون حق التصويت الكامل لاختيار التشكيل المثالي للعام للعام الثاني على التوالي.