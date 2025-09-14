إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أمام جزيرة دندرة بقنا

أسفر حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وقع أمام قرية جزيرة دندرة التابعة لمركز قنا، عن إصابة ٧ أشخاص بإصابات متنوعة.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص أمام قرية جزيرة دندرة، نتج عنه إصابة ٧ أشخاص.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.