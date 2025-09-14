اعتماد حركة تعيينات وتنقلات لمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بقنا

اعتمد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية اليوم والتي تضمنت ندب كلا من: أشرف سعد مختار، مدير عام إدارة قنا التعليمية، الدكتور عفت محمد أحمد، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية.

وعبد الله عبد العزيز القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية، طارق نور الدين، مدير عام إدارة دشنا التعليمية، محمد خليفة مدير عام إدارة قفط التعليمية، عبد الرافع جاد، مدير عام إدارة فرشوط التعليمية.

و عبد الرؤوف عبد الواحد، مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية، والدكتور علاء الدين محمد علي، مدير عام إدارة نقادة التعليمية، الدكتور بخيت محمد، مدير عام إدارة الوقف التعليمية.

كما تم ندب على درجة وكيل إدارة تعليمية لكلا من: أحمد حلمي مهران، وكيل إدارة قنا التعليمية، محمد فاروق مبارك، وكيل إدارة نجع حمادي التعليمية، أبوالوفاء عبدالسلام، وكيل إدارة فرشوط التعليمية، سيد عمران وكيل إدارة قفط التعليمية، عبير حمدي وكيل إدارة الوقف التعليمية.

وعلي حزين، وكيل إدارة قوص التعليمية، وائل مرتضى وكيل إدارة أبوتشت التعليمية، عثمان محمود وكيل إدارة نقادة التعليمية، عبدالحميد محمد عبده، وكيل إدارة دشنا التعليمية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن القرار يأتى في إطار تحسين الأداء التعليمي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في الإدارات التعليمية بالمحافظة، إذ يساهم في تحقيق الاستقرار الإداري ويساعد على تنفيذ استراتيجيات تعليمية تتناسب مع احتياجات كل إدارة. بالإضافة إلى ذلك، رفع كفاءة العمل داخل المنظومة التعليمية، مما ينعكس إيجابًا على مستوى التعليم في محافظة قنا.