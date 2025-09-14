السيطرة على حريق فى مدرسة الشطبية الإعدادية بنجع حمادي

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق اندلع فى مدرسة الشطبية الإعدادية القديمة الواقعة بنطاق مركز نجع حمادي.

اندلعت النيران فى عدد من الفصول، ما تسبب قى إتلاف مقاعد وكرلسى خشبية بسبكة، دون أن يسفر عن أى إصابات بين المواطنين.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد اندلاع حريق فى مدرسة الشطبية الإعدادية القديمة، دون أن يسفر عن أى إصابات بين المواطنين.

وجرى إخطار إدارة الحماية المدنية، والتى دفعت على الفور بعدد من سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد للمناطق المجاورة.