جنوب الوادى تطلق نموذجًا لتأهيل طلاب الفرق الأولى للانخراط بالدراسةً الجامعية

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن إطلاق الجامعة نموذج جديد للتأهيل الجامعي لطلاب الفرق الأولى، فى إطار المساهمة في التوجه الوطني الذي تقوده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور محمد أيمن عاشور، لتطوير نظم التعليم الجامعي ومساندة الطلاب في تقدمهم والتحاقهم بالبرامج التعليمية المختلفة، وبما يلبي الاحتياجات الوطنية والدولية وتصدير منتجات التعليم العالي شاملة الكوادر البشرية المؤهلة تأهيلا جيداً.





جاء ذلك خلال اجتماع بمقر الجامعة، بحضور الدكتور عصام الطيب، عميد كلية التربية، والدكتور عماد علي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور عصام عبيد، عميد كلية الهندسة، والدكتور محمود الشاذلي، عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور محمد سيد، الأستاذ بكلية التربية، والدكتور أحمد حلمي، مدير مركز الاختبارات الإلكترونية بالحامعة، والدكتورة شادية بكري، مدير إدارة شؤون الطلاب المركزية، والدكتور طارق الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة، والدكتور عادل محمد، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة الأهلية، والدكتور ناجي عبد الوهاب، الأستاذ بكلية التربية والدكتور محمود أبوالمجد، الأستاذ بكلية التربية، والدكتور على ثابت، الأستاذ المساعد بكلية التربية.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن هذا النموذج يستهدف تأهيل طلاب الفرق الأولى الملتحقين بجامعة جنوب الوادي والقادمين من الأنظمة التعليمية المختلفة للتعليم قبل الجامعي، لكى يتقدموا في برامجهم التعليمية بالجامعة بطريقة ميسرة تساعدهم على الإنجاز الأكاديمى والتخرج في الموعد المحدد، وفق مخرجات التعلم المستهدفة.

وتابع عكاوى، وذلك من خلال: اختبارات إلكترونية غير الزامية لمن يرغب من الطلاب الجدد في تحسين مهارته من خلال معرفة نقاط القوة، ونقاط الضعف لديه في ضوء ما هو مطلوب منه في الدراسة الجامعية وتصميم حزمة من المقررات الإلكترونية التأهلية التي تعالج نقاط الضعف ويدرسها الطالب بالتوازي مع المقررات الخاصة بالبرنامج الأكاديمي وتكون دراسة حرة مفتوحة ومجانية ومتاحة على المنصة الإلكترونية للجامعة، إضافة إلى بناء نظام إرشاد أكاديمي فعال يساعد على تأهيل الطلاب ورفع مستواهم الأكاديمي والمهاري ليواكب المتطلبات والجدارات اللازم تحلي الطالب بها للسير قدما في البرنامج الذي التحق به،

وبالإضافة إلى قياس الأثر كل فصل دراسي للتدخلات التي قامت بها الجامعة لتعزيز قدرات الطلاب الملتحقين بها.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن الجامعة تعمل على إعادة تقييم الطاقة الاستيعابية للكليات والتخصصات العلمية بالجامعتين الحكومية والأهلية، لإتاحة فرص أكبر للطلاب الحاصلين على شهادات التعليم قبل الجامعي من أبناء المحافظة بما يتناسب مع التطورات المتسارعة في أعداد الطلاب وتوجهاتهم، ثم وضع خارطة توسع في نظام القبول والإتاحة وفق الاحتياجات المجتمعية من الطلب على التعليم الجامعي.





وأكد عكاوى، بأن هذه الرؤية تأتي استنادًا إلى بيانات وإحصائيات دقيقة، بما يضمن العدالة والشفافية، وترسخ دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي والوطني لخدمة الأهداف والاحتياجات التنموية بمحافظة قنا في ضوء عدد السكان والتوجهات الصناعية والزراعية والاجتماعية والاقتصادية بحيث يتم التحكم فى أعداد الطلاب الدارسين بالجامعتين الحكومية والأهلية وفق هذه الاحتياجات التنموية من ناحية والإتاحة من ناحية أخرى.



وشدد رئيس جامعة جنوب الوادى، على أن المرحلة المقبلة سوف تشهد دمجًا أكبر للتكنولوجيا والتحول الرقمي في تحليل الانجاز الاكاديمي للطلاب بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية ومخرجاتها.

وأشار عكاوى، إلى أن جامعة جنوب الوادي ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة التي تسعى إلى استحداث برامج تأهيلية مبتكرة لطلابها، والتوسع في البرامج الأكاديمية المتوافقة مع متطلبات سوق العمل، وذلك في إطار دعم أهداف رؤية مصر 2030 وخدمة المجتمع المحلي والإقليمي."



