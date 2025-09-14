نائب محافظ قنا يتابع المشروعات الخدمية بفرشوط ويفتتح برنامج تدريب العاملين على التحول الرقمي

قام نائب محافظ قنا الدكتور حازم عمر بجولة بمركز فرشوط لمتابعة المشروعات الخدمية والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وشملت الجولة تفقد مركز طب الأسرة بقرية العركي ومستشفى فرشوط المركزي، حيث تابع سير العمل بأقسام الاستقبال والمعمل والأشعة والعناية المركزة والحضانات، كما تفقد الوحدة المحلية بالعركي والمركز التكنولوجي، واستمع لمطالب المواطنين.



وعلى جانب آخر، افتتح نائب المحافظ برنامج تدريب العاملين بالديوان العام على التحول الرقمي والأرشفة الإلكترونية، الذي يُنفذ بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا بدعم منظومة التحول الرقمي بما يسهم في تطوير الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات.