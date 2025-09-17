قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس حار.. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة غدًا الخميس |تفاصيل
الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو
مورينيو يتجه إلى بنفيكا بعد رحلة استمرت 25 عامًا
وزير الخارجية: لا يمكن أن نترك الشعب الفلسطيني يواجه هذا المصير منفردا
وزير الخارجية: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومجاعة غزة صنعها الاحتلال عمدا
رئيس الوزراء يتابع مصير المباني الحكومية بعد إخلائها والانتقال للعاصمة الإدارية
جيش الاحتلال يواصل تدمير غزة.. ووزير إسرائيلي يعتبرها "ثروة عقارية" قابلة للاستثمار| صور
حبس عامل أحذية أنهي حياة زوجته بطعنات غادرة بسكين في المحلة 4 أيام على ذمة التحقيقات
تحذير من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكترونية مع إطلاق آيفون 17 الجديد
3732 متدربًا.. مركز القياس والتقويم بأسيوط يُحقق إنجازات في التدريب الأكاديمي والإحصائي |صور
تشكيل مجلس إدارة جديد لمركز التنمية الشبابية ببيلا في كفر الشيخ
نيفين مختار: قهر الزوجة ذنب عظيم يُحاسب عليه الإنسان أمام الله | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يعلن موعد انطلاق التنفيذ الميداني لمبادرة القرية الصحية النموذجية

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

أعلن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عن انطلاق التنفيذ الميداني لمبادرة "القرية الصحية النموذجية" بقرية بخانس التابعة لمركز أبوتشت، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع القضية السكانية على رأس أولوياتها باعتبارها أحد أبرز التحديات أمام جهود التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي ترأّسه محافظ قنا، بحضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة للسكان وتنمية الأسرة، واللواء سامي علام، سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية ومديري المديريات، إلى جانب ممثلي الأزهر والكنيسة والجهات الشريكة في تنفيذ المبادرة.

وأوضح محافظ قنا، بأن المبادرة سوف تنطلق بحملات مكثفة ومعايشة ميدانية داخل القرية تستمر لمدة شهر كامل، تتضمن أنشطة توعوية في مجالات الصحة العامة، والتغذية، والرياضة، والنظافة، وإدارة المخلفات، وصحة الأم والطفل، إلى جانب برامج لمحو الأمية، وورش تدريبية للشباب لخلق فرص عمل، فضلًا عن فعاليات ثقافية وفنية ورياضية تستهدف رفع الوعي وتنمية القدرات.

وأضاف عبد الحليم، بأن المبادرة تهدف إلى تحسين المؤشرات السكانية والارتقاء بجودة حياة المواطن الريفي، من خلال تغيير السلوكيات المجتمعية السائدة وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن نجاح التجربة في بخانس سيمهد لتطبيقها تدريجيا في قرى مركزي أبوتشت ودشنا.
 

وشدد محافظ قنا، على ضرورة جاهزية البرامج التنفيذية قبل مطلع أكتوبر، مشيرا إلى أنه جرى طرح عدة أفكار، منها تقديم جوائز تحفيزية لجذب المواطنين للمشاركة في الأنشطة التفاعلية، وخلق فرص عمل بالتعاون مع الشركات والهيئات المختلفة، فضلًا عن تنظيم تدريبات لتأهيل الشباب لسوق العمل بالتعاون مع إدارة توظيف الشباب.

كما أُعلن عن تخصيص مساحة بجوار وحدة طب الأسرة ومركز تنمية الأسرة والطفل لتكون ملتقى لأهالي القرية، يضم متنزها ترفيهيا لتوفير بيئة مجتمعية متكاملة.

وأشار محافظ قنا، إلى اختيار مركزي أبوتشت ودشنا كنقطة انطلاق للمبادرة نظرًا لكونهما من المناطق التي تشهد مؤشرات سكانية سلبية، موضحًا أن الخطة تستهدف تنفيذ البرنامج في خمس قرى بكل مركز خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، مع تشكيل فرق عمل ميدانية ومتابعة دورية من الجهات التنفيذية المعنية بالتعليم والصحة والسكان وغيرها.

و شدد محافظ قنا، على أن القضية السكانية تمثل أحد أبعاد الأمن القومي والفكري، وتستلزم تضافر جهود جميع المؤسسات، موجهًا بضرورة إعداد خطط تنفيذية متكاملة لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.
 

من جانبها، أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة للسكان وتنمية الأسرة، بأن الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًا يعرقل جهود التنمية ويؤثر على جودة الخدمات الأساسية، لافتة إلى أن الاكتفاء بالندوات أو القوافل المؤقتة لا يحقق النتائج المرجوة، ومن هنا جاءت فكرة المبادرة التي تعتمد على المعايشة الميدانية المستمرة.

وأشارت الألفى، إلى أن الدراسات الميدانية أوضحت أن 20% فقط من السيدات عاملات، مقابل 10% يبحثن عن عمل دون جدوى، بينما 70% منهن لا يعملن ولا يسعين للعمل، مضيفة بأن اختيار قرية بخانس كبداية يستهدف تقديم نموذج عملي قابل للتكرار مع مراعاة الاستدامة، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج، وأن الدولة تعمل على تحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية، وخاصة في صعيد مصر، ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030.
 



قنا القرية الصحية النموذجية قرية بخانس مركز أبوتشت القضية السكانية رؤية مصر 2030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

ترشيحاتنا

رئيس جامعة دمياط الدكتور حمدان ربيع المتولي

جامعة دمياط تتعاون مع مبادرة الصمود الحضري بإفريقيا في مواجهة الأزمات

وزارة العمل

فرص عمل في مجالات صناعة الكرتون والشيبسي بالأردن.. رابط للتقديم

مجمع كهنة

اجتماع مجمع كهنة الشرقية والعاشر بكنيسة أبو مقار في الذكرى الـ 14 لنياحة أسقفها السابق| صور

بالصور

طريقة عمل البيتزا التشكين رانش في المنزل

طريقة عمل البيتزا التشكين رانش..
طريقة عمل البيتزا التشكين رانش..
طريقة عمل البيتزا التشكين رانش..

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

نشرة المرأة والمنوعات| ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة.. أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساء

فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

على قد الإيد.. اركب 5 سيارات سيدان ‏ بـ 200 ألف جنيه ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

فيديو

المتهم

الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو

المتهم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة حنفيات مسجد بالغربية

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد