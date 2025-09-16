إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق قنا الصحراوي

أصيب ٥ أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى، أثناء عودتهم مع بعضهم من مناسبة خاصة.



تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى، نتج عنه إصابة ٥ أشخاص.





دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.