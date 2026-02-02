نعمان أبو عيسى: سياسات ترامب الأمنية فجّرت غضبًا واسعًا في الشارع الأمريكي

قال الدكتور نعمان أبو عيسى، عضو الحزب الديمقراطي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجح في مرحلة سابقة في جذب قطاع واسع من المجتمع الأمريكي، لا سيما قبل الحملة الانتخابية، من خلال تركيزه على ملف الهجرة، إلا أن هذا الزخم بدأ في التراجع خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ قيام ترامب بإرسال الجيش وشرطة الحدود إلى الشوارع الأمريكية أثار حالة من الغضب الواسع داخل المجتمع الأمريكي، خصوصًا بين الديمقراطيين وقطاع المستقلين.

وتابع، أن فئة المستقلين تمثل عامل الحسم الأساسي في أي انتخابات قادمة، مشيرًا إلى أن حالة الاستياء التي تسود هذه الفئة من السياسات الداخلية للرئيس ترامب باتت واضحة.

وأكد أن الحزب الديمقراطي يعمل حاليًا بشكل مكثف على تفعيل قاعدته الانتخابية، إلى جانب محاولة استقطاب المستقلين، في ظل التحولات التي يشهدها الشارع الأمريكي.