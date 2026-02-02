أهلاً رمضان .. معرض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة بدمياط

إفتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ونائبته المهندسة شيماءالصديق ، معرض " أهلاً رمضان " بمدينة دمياط الذى نظمته الغرفة التجارية بدمياط بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ، وذلك بحضور محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط و مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية و سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط..

تفقد " محافظ دمياط " المعرض الذى يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك حيث يتضمن كافة السلع الأساسية والغذائية والياميش واللحوم والخضروات والفاكهة و البقوليات والارز والسكر والمواد الغذائية المختلفة والدواجن و منتجات الألبان بخصومات تتراوح من ٢٠ إلى ٣٠%.

وخلال الافتتاح ، تواصل " المحافظ " مع التجار والعارضين للاطمئنان على توافر السلع والاعلان عن أسعارها قبل وبعد الخصم، و أكد على أن معارض " أهلاً رمضان " تعكس اهتمام الدولة والمؤسسات المختلفة بتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية وبأسعار اقل من مثيلاتها بالأسواق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

واضاف " الدكتور أيمن الشهابى " أن المحافظة تعمل دوما على تحقيق التعاون مع الجهات المختلفة لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة ، بما يضمن توفير السلع بجودة عالية والاستعداد للشهر المبارك، حيث وجه الشكر إلى الغرفة التجارية على دعم تلك الرؤية ، حيث أشاد " المحافظ " بتلك الجهود لتوفير كافة الاحتياجات للمواطنين فى مكان واحد وبأسعار مناسبة .