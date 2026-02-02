هل سرق الاحتلال الإسرائيلي أعضاء جثامين الفلسطينين؟ مدير الشفاء يكشف حقائق صادمة

أجاب الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، كنت معتقلًا في الفترة ما بين 23 نوفمبر 2023، وأُفرج عنك في 1 يوليو 2024، وهناك اتهام للاحتلال بسرقة أعضاء جثامين الفلسطينيين، قائلًا: "هذا ما نشاهده من حالة الجثامين التي تصل إلينا من إسرائيل، فقبل يومين، يوم الجمعة الماضي، تم استلام 15 جثمانًا، ورأينا بعض الجثامين تم بقر بطونها وأُخذت عيونها منها، وبُقرت عيون أخرى، وهي رسالة واضحة أنه تم أخذ أعضاء من تلك الجثامين".



تابع الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا: "أُبلغنا من الصليب الأحمر أنه سيتم استلام 87 جثة غدًا، وهذه المرة تم إبلاغنا أنه مع الجثث سيتم إرسال أعضاء.

وأكمل الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، أنها سابقة لم تحدث من قبل أن تُسلَّم أعضاء، ويدل ذلك على العبث بتلك الجثث، وسنرى غدًا ما هي الأعضاء التي سوف يرسلها الاحتلال لنا".

