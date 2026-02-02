ميمي جمال لـ صدى البلد الأمومة أحلى حاجة في حياتي و أحب لقب" ماما ميمي "

أعربت الفنانة ميمي جمال عن سعادتها الكبيرة بحب الجمهور لها، مؤكدة أن هذا الحب هو السر الحقيقي وراء طاقتها الإيجابية واستمرارها في العطاء الفني.

وقالت ميمي جمال، في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري:

«الأمومة أحلى حاجة في حياتي، وبحب جدًا لما الجمهور يناديني ماما ميمي، لأن الإحساس ده بيفرق معايا وبيخليني قريبة منهم أكتر».

وأضافت أن علاقتها بالجمهور تتجاوز مجرد التمثيل، مشيرة إلى أنها تشعر دائمًا بدعمهم الصادق في كل عمل تقدمه، وهو ما يمنحها سعادة حقيقية ودافعًا قويًا للاستمرار في تقديم أدوار تلامس قلوب المشاهدين.

وأكدت ميمي جمال أن حب الجمهور نعمة كبيرة تعتز بها، معتبرة أن هذا التقدير هو أجمل ما حصدته خلال مشوارها الفني الطويل.



أضافت ميمي جمال، عن مشاركتها في أربع أعمال درامية قوية خلال موسم رمضان 2026، وهي: مسلسل «مناعة»، ومسلسل «على قد الحب»، ومسلسل «هي كمياء»، و مسلسل المتر سمير مؤكدة أن تنوع الأدوار كان سبب حماسها الكبير للمشاركة في هذه الأعمال.