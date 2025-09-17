مصرع شاب فى حادث انقلاب دراجة نارية بمدينة قنا

لقى شاب مصرعه فى انقلاب دراجة نارية بمنطقة الرياح شرق مدينة قنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الجامعى.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب فى انقلاب دراجة نارية بطريق الرياح بمدخل مدينة قنا.



تببن مصرع أكرم شاذلي ٢٢ عاما، أثناء استقلاله دراجة نارية على طريق الرياح بمدخل مدينة قنا الشرقى، حيث انقلبت به الدراجة ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

