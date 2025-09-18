جامعة جنوب الوادي تنهى كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/2026 م، موضحًا أن إدارات الكليات والمعاهد استكملت تجهيز القاعات والمعامل والمكتبات، إلى جانب الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، حرص إدارة الجامعة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لبدء الدراسة من اليوم الأول، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وفقًا للخطط الزمنية الموضوعة، مشيدًا بدور القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الإعداد المبكر لهذا الحدث الهام.

وأوضح عكاوى، بأن الجامعة وفرت العديد من منافذ تحصيل الرسوم الدراسية لتيسير وسرعة انهاء اجراءات السداد للطلاب، بالإضافة الى توفير خدمات الاستعلامات التي تساهم في توجيه الطلاب الجدد وتقديم الدعم اللازم لهم مع تجهيز أماكن انتظار واستراحات مخصصة للطلاب بما يضمن توفير بيئة مريحة أمنة أثناء إنهاء الاجراءات الادارية، وتيسير كافة الخدمات وتوفير سبل الراحة للطلاب واولياء الأمور.

كما شدد رئيس جامعة جنوب الوادى، على ضرورة استمرار العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل الحرم الجامعي بما يتماشى مع خطة الجامعة لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم العملية التعليمية وتخدم الطالب في المقام الاول، مع الالتزام بتطبيق الأنشطة الطلابية منذ بداية العام.

وأكد عكاوى، دعم الجامعة الكامل للطلاب في كافة المجالات الأكاديمية والبحثية والأنشطة المختلفة، بما يسهم في إعداد خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل.



