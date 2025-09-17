قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيكولاس ويليامز: الاتحاد الأوروبي لن يعزل إسرائيل كليًا كي لا يضر بعلاقته مع أمريكا
محافظ قنا يعلن موعد انطلاق التنفيذ الميداني لمبادرة القرية الصحية النموذجية
وزير إسرائيلي: غزة ثروة عقارية.. ومفاوضات مع الولايات المتحدة حول تقسيم نسب الأرض
تحركات أوروبية ضد الاحتلال.. هل تنقلب الطاولة على إسرائيل؟
معرض هنفيدهن للحرف اليدوية.. الجبهة الوطنية يدعم المرأة السيناوية بشرم الشيخ
حريف ميت عقبة مهدد بالغياب عن قمة الأهلي والزمالك بالدوري.. ما السبب؟
رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات
أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري
ربيعة وأكرم توفيق البداية.. الأهلي يضع خطًا أحمر في ملف التجديد للاعبين: «محدش هيلوي دراعنا»
الدردير يثير الجدل بمقارنة بيزيرا بنجم الأهلي و يعلق: شكرا زيزو إنك سبت النادي
ينفذون جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
السيدة انتصار السيسي تستقبل ملكة إسبانيا وتصف اللقاء بـ "الودي والإنساني"
محافظات

المشاركة السياسية حجر أساس لبناء التنمية.. ندوة لإعلام قنا بمركز أبوتشت

ندوة مجمع اعلام قنا
ندوة مجمع اعلام قنا

نظم مجمع إعلام قنا، ندوة بعنوان" المشاركة السياسية..حجر أساس لبناء التنمية"، ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات" صوتك هيفرق.. إنزل وشارك"، للتأكيد على أهمية المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية.

أقيمت فعاليات الندوة بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وعلى زيدان، مدير العلاقات العامة بالوحدة المحلية، وحاضر فيها الدكتور أحمد شورة، أستاذ التخطيط والعميد السابق للمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا، وأدارها عصام السيد بهلول، أخصائى إعلام بالمجمع.

تناول الدكتور أحمد شورة، أستاذ التخطيط والعميد السابق للمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا، عدد من المحاور، من أبرزها، المشاركة العامة والحقوق والواجبات، أهمية المشاركة وعوائدها على الوطن والمجتمع، أنماط المشاركة ودوافعها، المشاركة السياسية وخصائصها ومستوياتها، أهم مراحل المشاركة السياسية، مهارات المشاركة السياسية.

وأشار أستاذ التخطيط والعميد السابق للمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا،إ لى أن هناك أسباب لعزوف المواطنين عن المشاركة السياسية تتنوع باختلاف الأماكن والبيئات، لافتاً إلى أن هناك آثار ايجابية للمشاركة السياسية على الأفراد والمجتمعات، لذلك لابد أن يحرص الجميع على المشاركة الايجابية.
 

أكد يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، أن المشاركة بشكل عام تعد دليل راسخ على وعى المجتمع، ودور إيجابي فى دعم الدولة، لاختيار أفضل العناصر للقيام بدورها فى صياغة تشريعات وقوانين تساهم فى نهضة وبناء المجتمع وتحقيق مطالب المواطنين.

وأشار مدير مجمع إعلام قنا، إلى أن الندوة تأتى ضمن سلسلة فعاليات وأنشطة ينظمها قطاع الإعلام الداخلي تحت قيادة الدكتور أحمد يحيى، رئيس القطاع، وبإشراف الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية واستثمار حق منحه الدستور والقانون لاختيار من يمثله.
 


قنا المشاركة السياسية مركز أبوتشت إعلام قنا الهيئة العامة للاستعلامات مجمع إعلام قنا قطاع الإعلام الداخلي

