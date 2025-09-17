المشاركة السياسية حجر أساس لبناء التنمية.. ندوة لإعلام قنا بمركز أبوتشت

نظم مجمع إعلام قنا، ندوة بعنوان" المشاركة السياسية..حجر أساس لبناء التنمية"، ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات" صوتك هيفرق.. إنزل وشارك"، للتأكيد على أهمية المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية.

أقيمت فعاليات الندوة بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وعلى زيدان، مدير العلاقات العامة بالوحدة المحلية، وحاضر فيها الدكتور أحمد شورة، أستاذ التخطيط والعميد السابق للمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا، وأدارها عصام السيد بهلول، أخصائى إعلام بالمجمع.

تناول الدكتور أحمد شورة، أستاذ التخطيط والعميد السابق للمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا، عدد من المحاور، من أبرزها، المشاركة العامة والحقوق والواجبات، أهمية المشاركة وعوائدها على الوطن والمجتمع، أنماط المشاركة ودوافعها، المشاركة السياسية وخصائصها ومستوياتها، أهم مراحل المشاركة السياسية، مهارات المشاركة السياسية.

وأشار أستاذ التخطيط والعميد السابق للمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا،إ لى أن هناك أسباب لعزوف المواطنين عن المشاركة السياسية تتنوع باختلاف الأماكن والبيئات، لافتاً إلى أن هناك آثار ايجابية للمشاركة السياسية على الأفراد والمجتمعات، لذلك لابد أن يحرص الجميع على المشاركة الايجابية.



أكد يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، أن المشاركة بشكل عام تعد دليل راسخ على وعى المجتمع، ودور إيجابي فى دعم الدولة، لاختيار أفضل العناصر للقيام بدورها فى صياغة تشريعات وقوانين تساهم فى نهضة وبناء المجتمع وتحقيق مطالب المواطنين.

وأشار مدير مجمع إعلام قنا، إلى أن الندوة تأتى ضمن سلسلة فعاليات وأنشطة ينظمها قطاع الإعلام الداخلي تحت قيادة الدكتور أحمد يحيى، رئيس القطاع، وبإشراف الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية واستثمار حق منحه الدستور والقانون لاختيار من يمثله.





