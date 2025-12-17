يمتلك عرضين.. الزمالك يبدأ في تسويق ناصر منسي

بدأ نادي الزمالك في تسويق بعض اللاعبين بالفريق الأول استعدادا لرحيلهم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة

ويعد أبرز اللاعبين ضمن قائمة الزمالك التي تستعد للرحيل، ناصر منسي مهاجم الفريق حيث يمتلك عرض من البنك الأهلي وأخر من الاتحاد السكندري.

ويخوض نادي الزمالك استعدادات قوية خلال الفترة الحالية لمواجهة حرس الحدود ببطولة كأس عاصمة مصر.

وتقام مباراة الزمالك ضد حرس الحدود يوم السبت المقبل 20 ديسمبر باستاد المقاولون العرب.

غيابات الزمالك أمام حرس الحدود

ويغيب عن الزمالك كل من أحمد فتوح ومحمد إسماعيل ومحمد صبحى وحسام عبد المجيد ومحمد شحاتة لتواجدهم مع المنتخب الأول استعداد لامم أفريقيا، وشيكو بانزا لمشاركته مع منتخب أنجولا بالاضافة ل سيف الجزيرى مع منتخب تونس بخلاف إصابة عبد الله السعيد وأحمد ربيع وغياب محمد السيد للتجميد على بسبب عدم التجديد للزمالك

وعاد الثنائي محمود حمدي الونش ومحمد عواد للانتظام مع فريق الزمالك فى التدريبات كما عاد الفلسطينى عدى الدباغ للتدريبات.