روقا يهاجم عبدالواحد السيد وأيمن عبدالعزيز ويكشف كواليس أزمته مع الزمالك

هاجم محمد أشرف «روقا»، لاعب الزمالك السابق وحرس الحدود الحالي، الثنائي عبدالواحد السيد وأيمن عبدالعزيز، ردًا على تصريحات اعتبرها غير دقيقة وتحمل إساءة لشخصه.

وكتب روقا عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» توضيحًا مطولًا، أكد خلاله أنها المرة الأولى التي يذكر فيها أسماء بعينها، مستهلًا حديثه بعبدالواحد السيد، مشيرًا إلى تقديره له، لكنه نفى صحة الروايات المتداولة بشأن عقده، مؤكدًا وجود بند يمنحه حق فسخ التعاقد، على عكس ما تم تداوله.

وشدد اللاعب على أن تربيته وأخلاقه ليست محل جدال أو بحاجة لشهادة من أحد، مؤكدًا أن الصدق والوضوح كانا نهجه طوال مسيرته الكروية.

وفيما يخص تصريحات أيمن عبدالعزيز، نفى روقا تمامًا أنه جاء إلى الزمالك دون تاريخ، موضحًا أنه خاض أكثر من 100 مباراة قبل انضمامه للقلعة البيضاء، وسبق له تمثيل المنتخب الأولمبي تحت قيادة حسام البدري، والمنتخب الأول مع هيكتور كوبر.

وأكد روقا أنه لا يبحث عن إثارة الأزمات، نافيًا ما تردد عن حصوله على أموال دون مقابل، كاشفًا عن مروره بفترات طويلة دون الحصول على مستحقاته المالية رغم التزامه الكامل، وهو ما أثر على حياته الأسرية.

واختتم روقا حديثه برفض الزج باسمه في أزمات تخص المدرب جوزيه جوميز، موجهًا رسالة حادة لأيمن عبدالعزيز، مطالبًا إياه بالتركيز على عمله الفني وعدم التطرق لاسمه بتصريحات وصفها بغير الدقيقة.