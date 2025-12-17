قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتخابات مجلس النواب.. طوابير السيدات والشباب تزين المشهد في أبو كبير بمحافظة الشرقية
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. مشاهد من الساعات الأولى لفتح باب التصويت
طارق أبو العينين: وجود محمد صلاح ضمن "ذا بيست" فخر لنا.. وهدف المنتخب حصد أمم أفريقيا
ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة
الأهلي مركز ثاني .. أورلاندو يتفوق بقائمة الأكثر مشاركة بكأس أمم أفريقيا
المحبة والترابط بين شركاء الوطن أثناء الإدلاء بصوتهم.. صورة تزين المشهد الانتخابي بالقليوبية
هل عيار 21 هيوصل 6000 جنيه.. أمر عاجل للمقبلين على الزواج بشأن الذهب
مصر تبدأ تطبيق معايير المدن الخضراء المستدامة في 11 مدينة جديدة بحلول 2026
صدي البلد يكشف أسباب حضور مدرب الأهلي لمباراة منتخب مصر ونيجيريا
الحكومة البريطانية ترفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات
انتخابات النواب.. إقبال كثيف على قرى المرشحين في جولة الإعادة بكفر الشيخ| شاهد
3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة
رياضة

روقا يهاجم عبدالواحد السيد وأيمن عبدالعزيز ويكشف كواليس أزمته مع الزمالك

أشرف روقا
أشرف روقا
إسراء أشرف

هاجم محمد أشرف «روقا»، لاعب الزمالك السابق وحرس الحدود الحالي، الثنائي عبدالواحد السيد وأيمن عبدالعزيز، ردًا على تصريحات اعتبرها غير دقيقة وتحمل إساءة لشخصه.

وكتب روقا عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» توضيحًا مطولًا، أكد خلاله أنها المرة الأولى التي يذكر فيها أسماء بعينها، مستهلًا حديثه بعبدالواحد السيد، مشيرًا إلى تقديره له، لكنه نفى صحة الروايات المتداولة بشأن عقده، مؤكدًا وجود بند يمنحه حق فسخ التعاقد، على عكس ما تم تداوله.

وشدد اللاعب على أن تربيته وأخلاقه ليست محل جدال أو بحاجة لشهادة من أحد، مؤكدًا أن الصدق والوضوح كانا نهجه طوال مسيرته الكروية.

وفيما يخص تصريحات أيمن عبدالعزيز، نفى روقا تمامًا أنه جاء إلى الزمالك دون تاريخ، موضحًا أنه خاض أكثر من 100 مباراة قبل انضمامه للقلعة البيضاء، وسبق له تمثيل المنتخب الأولمبي تحت قيادة حسام البدري، والمنتخب الأول مع هيكتور كوبر.

وأكد روقا أنه لا يبحث عن إثارة الأزمات، نافيًا ما تردد عن حصوله على أموال دون مقابل، كاشفًا عن مروره بفترات طويلة دون الحصول على مستحقاته المالية رغم التزامه الكامل، وهو ما أثر على حياته الأسرية.

واختتم روقا حديثه برفض الزج باسمه في أزمات تخص المدرب جوزيه جوميز، موجهًا رسالة حادة لأيمن عبدالعزيز، مطالبًا إياه بالتركيز على عمله الفني وعدم التطرق لاسمه بتصريحات وصفها بغير الدقيقة.

محمد أشرف روقا روقا أشرف روقا الزمالك عبد الواحد السيد أيمن عبدالعزيز

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

الرياض

السعودية ترفع الإنذار الأحمر .. أمطار وصواعق رعدية وضباب تضرب الرياض

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

العراق وفرنسا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

أوروبان وميلوني

احتجاجات عارمة في المجر.. هل تجبر زعيم البلاد على الرحيل؟

الجنيه الإسترليني

الجنيه الإسترليني يتراجع بعد هبوط غير متوقع للتضخم في بريطانيا

بالصور

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

