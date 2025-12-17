محافظ الدقهلية يُعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026، لمراحل النقل في التعليم الأساسي (الإعدادي) والشهادة الإعدادية، ومراحل النقل بالتعليم الثانوي العام والفني.

وتنطلق الامتحانات وفقًا للمواعيد التالية:

· المرحلة الابتدائية (الصفوف من الرابع إلى السادس): تبدأ يوم السبت 10 يناير 2026 وتنتهي يوم الأربعاء 14 يناير 2026.

· المرحلة الإعدادية:

· الصفان الأول والثاني الإعدادي (عام ومهني): من 10 إلى 14 يناير 2026.

· الصف الثالث الإعدادي (عام ومهني): من 15 إلى 22 يناير 2026.

· المرحلة الثانوية (عام):

· الصف الأول الثانوي: من 10 إلى 17 يناير 2026.

· الصف الثاني الثانوي: من 10 إلى 15 يناير 2026.

· التعليم الفني (صناعي، زراعي، تجاري): يبدأ يوم 10 يناير 2026 وينتهي في 22 يناير 2026.

أما التعليم المجتمعي للصفوف الأول والثاني والثالث من 10 إلى 11يناير وللصفوف الرابع والخامس والسادس من 10 إلى 12يناير، وبالنسبة لتعليم المكفوفين للصف الثالث من 10 إلى 12 يناير، وللصفوف الرابع والخامس والسادس من 10 إلى 14 يناير، وللصفوف الأول والثاني الإعدادي من 10 إلى 14 يناير، والثالث الإعدادي من 15 إلى 22 يناير، الأول والثاني الثانوي من 10 إلى 17 يناير.

وبالنسبة للصم وضعاف السمع للصف الثالث الابتدائي من 10 إلى 12 يناير، وللصفوف الرابع والخامس والسادس من 10 إلى 13 يناير والصف الثامن من 10 إلى 12 يناير، الأول والثاني الاعدادي من 10 إلى 14 يناير، والثالث الإعدادي من 15 حتى 22 يناير، الأول والثاني الثانوي من 10 حتى 18 يناير.

و أكد المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وجود تنسيق كامل مع جميع الأجهزة المعنية عبر الإدارات التعليمية بالمحافظة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات المحافظ بشأن سير الامتحانات في أجواء منضبطة تضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.