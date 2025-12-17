قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 17-12-2025
القبض على شخصين يوجهان الناخبين عبر مكبر صوت بدمياط
الصحة» تستكمل تدريب مسؤولي البرامج والأداء بمديريات الشؤون الصحية
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
مجلس الوزراء يوافق علي منح بعض الشركات الرخصة الذهبية
شاهد الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يُعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026، لمراحل النقل في التعليم الأساسي (الإعدادي) والشهادة الإعدادية، ومراحل النقل بالتعليم الثانوي العام والفني.

وتنطلق الامتحانات وفقًا للمواعيد التالية:

· المرحلة الابتدائية (الصفوف من الرابع إلى السادس): تبدأ يوم السبت 10 يناير 2026 وتنتهي يوم الأربعاء 14 يناير 2026.
· المرحلة الإعدادية:
 · الصفان الأول والثاني الإعدادي (عام ومهني): من 10 إلى 14 يناير 2026.
 · الصف الثالث الإعدادي (عام ومهني): من 15 إلى 22 يناير 2026.
· المرحلة الثانوية (عام):
 · الصف الأول الثانوي: من 10 إلى 17 يناير 2026.
 · الصف الثاني الثانوي: من 10 إلى 15 يناير 2026.
· التعليم الفني (صناعي، زراعي، تجاري): يبدأ يوم 10 يناير 2026 وينتهي في 22 يناير 2026.

أما التعليم المجتمعي للصفوف الأول والثاني والثالث من 10 إلى 11يناير وللصفوف الرابع والخامس والسادس من 10 إلى 12يناير، وبالنسبة لتعليم المكفوفين للصف الثالث من 10 إلى 12 يناير، وللصفوف الرابع والخامس والسادس من 10 إلى 14 يناير، وللصفوف الأول والثاني الإعدادي من 10 إلى 14 يناير، والثالث الإعدادي من 15 إلى 22 يناير، الأول والثاني الثانوي من 10 إلى 17 يناير.

وبالنسبة للصم وضعاف السمع للصف الثالث الابتدائي من 10 إلى 12 يناير، وللصفوف الرابع والخامس والسادس من 10 إلى 13 يناير والصف الثامن من 10 إلى 12 يناير، الأول والثاني الاعدادي من 10 إلى 14 يناير، والثالث الإعدادي من 15 حتى 22 يناير، الأول والثاني الثانوي من 10 حتى 18 يناير.

و أكد المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وجود تنسيق كامل مع جميع الأجهزة المعنية عبر الإدارات التعليمية بالمحافظة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات المحافظ بشأن سير الامتحانات في أجواء منضبطة تضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

الدقهليه محافظ امتخانات تعليم

