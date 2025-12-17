قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جولة ميدانية لمدير أمن الإسماعيلية لتفقد لجان اقتراع النواب في جولة الإعادة (صور)
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية
المالية: مناخ الأعمال يتحسن.. وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر
سفير بريطانيا بالقاهرة: زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء قبل رمضان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. ماذا حدث في الساعات الأولى من فتح اللجان؟
فتح اللجان الانتخابية بالدقهلية وفق الجدول الزمني المحدد

البهى عمرو

قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية، إن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في الساعات الأولى من صباح اليوم بمحافظة الدقهلية مع انطلاق اليوم الأول من جولة الانتخابات، وذلك وفق الجدول الزمني والإجرائي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف «إبراهيم»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن محافظة الدقهلية تُعد إحدى محافظات قطاع القاهرة وجنوب وسط الدلتا، وهو أحد القطاعين الجغرافيين اللذين تُجرى بهما الانتخابات، إلى جانب قطاع شرق الدلتا الذي يضم محافظات الشرقية، وشمال وجنوب سيناء، فضلًا عن محافظات مدن القناة.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن اللجان فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن تستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً على مدار اليوم وغدًا، لافتًا إلى أن محافظة الدقهلية تشهد جولة إعادة في جميع دوائرها العشر.

وأضاف أن الكتلة التصويتية بمحافظة الدقهلية تتجاوز 4 ملايين و780 ألف ناخب، ويتنافس 42 مرشحًا على 21 مقعدًا من خلال أكثر من 795 لجنة فرعية منتشرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد، أن مؤشرات الإقبال الأولية أظهرت توافد عدد من المواطنين على مقار الاقتراع قبل موعد فتح اللجان، خاصة في مدينة المنصورة، موضحًا أن المحافظة كانت قد وضعت خطة طوارئ تحسبًا لسقوط الأمطار عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بمركز الحسينية بالشرقية في جولة إعادة النواب

الشرقية تعلن فتح جميع اللجان الإنتخابية في موعدها وانطلاق عملية التصويت دون أي معوقات

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

