اجتماع مرتقب للجنة العدالة الاجتماعية لمتابعة تحويل الدعم العيني إلى نقدي
مدبولي: 30 % من المصريين تحت خط الفقر.. ونعمل على رفع الأجور وخفض الأسعار
مدبولي: طفرة اقتصادية شاملة وتسهيلات جديدة قريبا لجذب الاستثمارات
مدبولي: صادرات القنطرة غرب تتجاوز 4 مليارات دولار وتسريع «حياة كريمة» بالإنتاج المحلي
ربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات سوق العمل الإيطالي
مدبولي: تطوير ميناء العين السخنة وخطط تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
مدبولي: ميناء العين السخنة أصبح مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات
مدبولي: : مشروع حياة كريمة هو أعظم مشروع في القرن العشرين بالنسبة للدولة المصرية
مدبولي: 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة لكن المشكلة في ندرة المياه
مجلس الوزراء: توقيع اتفاقية لإقامة مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام
بوتين: القوات الروسية تقدمت على جميع محاور القتال بأوكرانيا في الشهور الأخيرة
مدبولي: نتوقع تجاوز صادرات مشروعات منطقة القنطرة غرب 4 مليارات دولار
رياضة

جمال سلامي: الأردن الأحق بكأس العرب ونبحث عن كتابة التاريخ أمام المغرب

جمال السلامي
جمال السلامي
إسراء أشرف

أكد المغربي جمال سلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، أن “النشامى” يدخلون نهائي كأس العرب بدافع أكبر من المنتخب المغربي، مشددًا على أن فريقه يتطلع بشدة لتحقيق أول لقب في تاريخه بالبطولة.

ويواجه منتخب الأردن نظيره المغربي في المباراة النهائية، المقررة مساء غد الخميس على ملعب لوسيل في قطر، في ختام النسخة الحالية من كأس العرب.

وقال سلامي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء: “الوصول إلى المباراة النهائية لا يحمل أي قيمة دون التتويج باللقب.. المنتخب الأردني سبق له خوض نهائي كأس آسيا ولم ينجح في الفوز، لذلك نحن الآن أكثر احتياجًا لهذا التتويج مقارنة بالمغرب، الذي سبق له حصد عدة ألقاب”.

وتحدث سلامي عن مواجهة منتخب بلاده الأم، مؤكدًا اعتزازه الكبير بمغربيته، قائلاً: “لا أحد يمكنه التشكيك في حبي للمغرب، فأنا ابن الكرة المغربية لاعبًا ومدربًا، وكل ما وصلت إليه كان بفضل هذه المدرسة.. لكنني اليوم قائد للمنتخب الأردني، وواجبي هو البحث عن اللقب بكل إخلاص وأمانة”.

وأشاد مدرب الأردن بالمنتخب المغربي وجهازه الفني، مؤكدًا أن وصوله إلى النهائي جاء عن جدارة، مضيفًا: “المغرب منتخب قوي ويستحق التواجد في النهائي، وسنواجه جهازًا فنيًا مميزًا بقيادة مدرب أكن له كل الاحترام”.

وشدد سلامي على أن الحسم في النهائي سيكون مرتبطًا بالفاعلية واستغلال الفرص، موضحًا أن فريقه استفاد من الصلابة والقوة التي ظهر بها خلال مشواره، والتي قادته إلى الفوز في الأدوار السابقة.

من جانبه، أكد لاعب منتخب الأردن سعد الروسان أن هدف الفريق منذ الوصول إلى الدوحة كان التتويج باللقب، مشيرًا إلى أن إصابة يزن النعيمات زادت من حجم المسؤولية على باقي اللاعبين، داعيًا الجماهير إلى مساندة المنتخب لتحقيق الحلم.

كان منتخب الأردن قد بلغ نهائي كأس العرب للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على المنتخب السعودي بهدف دون رد في نصف النهائي، بينما تأهل منتخب المغرب، بطل نسخة 2012، إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على الإمارات بثلاثة أهداف نظيفة.

