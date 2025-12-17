قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: 30 % من المصريين تحت خط الفقر.. ونعمل على رفع الأجور وخفض الأسعار
مدبولي: طفرة اقتصادية شاملة وتسهيلات جديدة قريبا لجذب الاستثمارات
مدبولي: صادرات القنطرة غرب تتجاوز 4 مليارات دولار وتسريع «حياة كريمة» بالإنتاج المحلي
ربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات سوق العمل الإيطالي
مدبولي: تطوير ميناء العين السخنة وخطط تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
مدبولي: ميناء العين السخنة أصبح مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات
مدبولي: : مشروع حياة كريمة هو أعظم مشروع في القرن العشرين بالنسبة للدولة المصرية
مدبولي: 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة لكن المشكلة في ندرة المياه
مجلس الوزراء: توقيع اتفاقية لإقامة مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام
بوتين: القوات الروسية تقدمت على جميع محاور القتال بأوكرانيا في الشهور الأخيرة
مدبولي: نتوقع تجاوز صادرات مشروعات منطقة القنطرة غرب 4 مليارات دولار
مدبولي: نستهدف نمو القطاعات الاقتصادية بنسبة لا تقل عن 15% خلال العام
مدرب الإمارات: مواجهة السعودية تحد قوي وهدفنا ثالث العرب

إسراء أشرف

أكد الروماني أولاريو كوزمين، المدير الفني لمنتخب الإمارات، أهمية مواجهة المنتخب السعودي المقررة غدًا الخميس على استاد خليفة الدولي بالدوحة، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العرب، مشددًا على أن الفوز يمثل هدفًا أساسيًا لإنهاء المشاركة بصورة إيجابية.

وقال كوزمين خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن بطولة كأس العرب جاءت شاقة على جميع المنتخبات بسبب ضغط المباريات وضيق الوقت، موضحًا أن تركيز لاعبيه ينصب حاليًا على تحقيق الانتصار في آخر مباريات البطولة أمام منتخب قوي بحجم السعودية، معتبرًا المواجهة تحديًا مهمًا للفريق.

وأشار مدرب الإمارات إلى أن الوصول إلى الدور نصف النهائي يُعد مكسبًا في حد ذاته، رغم الخسارة أمام المغرب، مؤكدًا أن الخروج من المربع الذهبي دون التتويج يترك أثرًا نفسيًا، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الهدف الحالي هو حصد المركز الثالث وبناء منتخب يمتلك خبرات أكبر للمستقبل، خاصة في ظل اعتماد الفريق على عدد كبير من اللاعبين الشباب.

وأضاف كوزمين أن المنافسة على المركز الثالث تمثل دافعًا قويًا للاعبين، لافتًا إلى أن مثل هذه الفرص قد لا تتكرر كثيرًا، كما أعرب عن أمله في تقديم أداء يليق بطموحات الجماهير أمام منتخب السعودية الذي يضم عناصر مميزة، على رأسها سالم الدوسري.

وتطرق المدرب الروماني إلى مشاركة الحارس الشاب حمد المقبالي، مؤكدًا أنها لم تكن مجازفة، نظرًا للمستوى الكبير الذي قدمه في الموسم الماضي، مشيدًا بروح التضحية لدى اللاعبين، حيث شارك بعضهم رغم معاناتهم من إصابات أو ظروف صحية صعبة، من أجل تحقيق نتائج إيجابية في البطولة.

وفي ختام حديثه، وصف كوزمين مواجهة الجزائر في الدور ربع النهائي بأنها الأصعب خلال مشوار الإمارات في كأس العرب، نظرًا لقوة المنافس والجهد البدني والذهني الكبير، إضافة إلى اللعب وسط حضور جماهيري ضخم.

