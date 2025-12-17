مدرب الإمارات: مواجهة السعودية تحد قوي وهدفنا ثالث العرب

أكد الروماني أولاريو كوزمين، المدير الفني لمنتخب الإمارات، أهمية مواجهة المنتخب السعودي المقررة غدًا الخميس على استاد خليفة الدولي بالدوحة، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العرب، مشددًا على أن الفوز يمثل هدفًا أساسيًا لإنهاء المشاركة بصورة إيجابية.

وقال كوزمين خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن بطولة كأس العرب جاءت شاقة على جميع المنتخبات بسبب ضغط المباريات وضيق الوقت، موضحًا أن تركيز لاعبيه ينصب حاليًا على تحقيق الانتصار في آخر مباريات البطولة أمام منتخب قوي بحجم السعودية، معتبرًا المواجهة تحديًا مهمًا للفريق.

وأشار مدرب الإمارات إلى أن الوصول إلى الدور نصف النهائي يُعد مكسبًا في حد ذاته، رغم الخسارة أمام المغرب، مؤكدًا أن الخروج من المربع الذهبي دون التتويج يترك أثرًا نفسيًا، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الهدف الحالي هو حصد المركز الثالث وبناء منتخب يمتلك خبرات أكبر للمستقبل، خاصة في ظل اعتماد الفريق على عدد كبير من اللاعبين الشباب.

وأضاف كوزمين أن المنافسة على المركز الثالث تمثل دافعًا قويًا للاعبين، لافتًا إلى أن مثل هذه الفرص قد لا تتكرر كثيرًا، كما أعرب عن أمله في تقديم أداء يليق بطموحات الجماهير أمام منتخب السعودية الذي يضم عناصر مميزة، على رأسها سالم الدوسري.

وتطرق المدرب الروماني إلى مشاركة الحارس الشاب حمد المقبالي، مؤكدًا أنها لم تكن مجازفة، نظرًا للمستوى الكبير الذي قدمه في الموسم الماضي، مشيدًا بروح التضحية لدى اللاعبين، حيث شارك بعضهم رغم معاناتهم من إصابات أو ظروف صحية صعبة، من أجل تحقيق نتائج إيجابية في البطولة.

وفي ختام حديثه، وصف كوزمين مواجهة الجزائر في الدور ربع النهائي بأنها الأصعب خلال مشوار الإمارات في كأس العرب، نظرًا لقوة المنافس والجهد البدني والذهني الكبير، إضافة إلى اللعب وسط حضور جماهيري ضخم.