محافظات

جامعة جنوب الوادي تشارك في جلسات المؤتمر الأوروبي للتعليم الدولي بالسويد

وفد جامعة جنوب الوادى
وفد جامعة جنوب الوادى
يوسف رجب

شاركت جامعة جنوب الوادي، في فعاليات المؤتمر الأوروبي للتعليم الدولي EAIE المنعقد بمدينة جوتنبرج بالسويد، والذي شهد جدولاً حافلاً بالجلسات العلمية وورش العمل التي تناولت أبرز قضايا التعليم العالي على الساحة الدولية.

وقال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن مشاركة الجامعة في هذه الجلسات تأتي في إطار الحرص على الانفتاح على التجارب الأوروبية والعالمية، والاستفادة من المناقشات التي عالجت موضوعات محورية، حيث تضمنت الجلسات جلسة تعريفية تفاعلية حول التعليم العالي في السويد وما يقدمه من قيم إنسانية وتجارب ثرية للطلاب الدوليين، إلى جانب ورشة عمل تناولت التحديات التي تواجه الجامعات عالميًا والحلول المستندة إلى العقلية الريادية والثقافة المؤسسية المرنة.

كما ناقشت الجلسات، سبل تعزيز التعاون بين أقسام التسويق والقبول بما يسهم في جذب الطلاب الدوليين وتحسين تجربة الطالب المحتمل، ودور برامج التوجيه في بناء شبكات المعرفة المهنية وتبادل الخبرات بين الأعضاء، فضلًا عن مناقشة مستقبل التدريب والبحث العلمي في الاتحاد الأوروبي.

وتطرقت الورش كذلك إلى دعم تجارب التنقل الدولي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال التركيز على قضايا الانتماء والصحة النفسية والاستقرار المالي والتعلم بين الثقافات، كما عُرضت تجربة المنصات المجتمعية الأكاديمية الجديدة وما توفره من فرص للتواصل وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى جلسات للتواصل السريع التي أتاحت لقاءات مباشرة بين ممثلي الجامعات لبناء شراكات مستقبلية.

فيما أكد الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث، بأن المشاركة تضمنت لقاءات مع خبراء التعليم الدولي ومناقشات مثمرة لتعزيز أ  وجه التعاون الثنائي والتعاون متعدد الاطراف ، وهو ما يفتح آفاقًا أمام الجامعة لتعزيز استراتيجياتها في مجالات استقطاب الطلاب، وتحسين رحلة الطالب، وبناء شراكات أكاديمية مع جامعات دولية رائدة.

 


جامعة جنوب الوادي المؤتمر الأوروبي للتعليم الدولي السويد الاتحاد الأوروبي المنصات المجتمعية الأكاديمية قنا

