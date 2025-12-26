"من 2022".. أول رد من التعليم على واقعة التعدي على طالبة بإحدى مدارس التربية السمعية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بياناً عاجلاً رداً على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة تعدي على طالبة داخل إحدى مدارس التربية السمعية للصم وضعاف السمع .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها الرسمي الصادر منذ قليل : أن الواقعة المشار إليها تعود إلى عام 2022 ، وتم الحكم فيها قضائيا.

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصها الدائم على الرد على كافة الاستفسارات فيما يتعلق بأي منشورات يتم تداولها، إيمانا منها بتحقيق الشفافية الكاملة وإتاحة الحقائق للرأي العام.

وعلى جانب آخر .. تبدأ اجازة نصف العام 2026 لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي في محافظات ( الجيزة - الفيوم - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - الأقصر - أسوان - الإسكندرية - البحيرة ) ، من الاربعاء القادم الموافق31 ديسمبر 2025 حتى يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026.

جاء ذلك بعد أن تم تعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي في محافظات ( الجيزة - الفيوم - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - الأقصر - أسوان - الإسكندرية - البحيرة ) ليكون أيام 28 و 29 و 30 ديسمبر 2025 بدلا من أيام 3 و 4 و 5 يناير 2026 ، وذلك في ضوء قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات رقم 71 لسنة 2025 بشأن إعادة إجراء انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في بعض الدوائر والجدول الاجرائي والزمني لهذه الانتخابات المقرر لها يومي 3 و 4 يناير 2026 والتي تشمل محافظات : ( الجيزة - الفيوم - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - الأقصر - أسوان - الإسكندرية - البحيرة )

بينما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء اجازة نصف العام 2026 في باقي المحافظات 6 يناير حتى 5 فبراير 2026 ، حيث تنعقد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي في باقي المحافظات في موعدها الطبيعي خلال أيام 3 و 4 و 5 يناير 2026

اجازة نصف العام لباقي صفوف النقل والشهادة الإعدادية أسبوعين فقط

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد اجازة نصف العام لباقي صفوف النقل والشهادة الإعدادية في المدارس هو السبت 24 يناير 2026 ، مؤكدةً أنها ستكون أسبوعين فقط ، حيث تنتهي في المدارس يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026.

موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي

أما بشأن التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي ، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي في الفترة من 8 لـ 10 ديسمبر 2025 ، في مدارس 13 محافظة وهي ( القاهرة ، و المنوفية ، و القليوبية ، و الدقهلية ، و الشرقية ، و الغربية ، و بورسعيد ، وكفر الشيخ ، و دمياط ، الإسماعيلية ، والسويس ، وشمال سيناء و جنوب سيناء )

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أما مدارس باقي المحافظات فمن المقرر عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي فيها من 14 إلى 17 ديسمبر 2025 طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اختلاف توقيت عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي ، جاء بسبب مواعيد إعادة المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025



تفاصيل تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تقتصر تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد ( اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات )