أخبار البلد

خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة

ياسمين بدوي

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيارة تفقدية مفاجئة لعدد من المدارس التابعة لإدارتى ببا وسمسطا التعليميتين بمحافظة بني سويف، وذلك للوقوف على مستوى الأداء داخل المدارس.

جاء ذلك في إطار متابعته الميدانية المتواصلة للعملية التعليمية بمختلف مدارس الجمهورية،

ورافق الوزير خلال جولته التفقدية الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

واستهل الوزير جولته من إدارة ببا التعليمية، بتفقد مدرستي "هليه الإعدادية بنات" و"هليه الابتدائية الجديدة بنات"، حيث حرص الوزير على تفقد الفصول الدراسية ومتابعة مستوى الطالبات العلمى، موجها بضرورة تحقيق المزيد من الانضباط في العملية التعليمية بالمدرستين.

ثم توجه الوزير لإدارة سمسطا التعليمية، حيث تفقد مدرسة مصطفى كامل (١) الابتدائية التي تضم عدد ٣٥٠ طالبا وطالبة، ومصطفى كامل (٢) والتى تضم عدد ٨٠٩ طلاب وطالبات الملحقين بمدرسة الشهيد النقيب سليم يونس حباسي الإعدادية بنات، حيث حرص خلال تفقده للفصول الدراسية على الاطلاع على سجلات درجات الطلاب، والتقييمات الأسبوعية، للتأكد من انتظام العمل داخل المدرسة وتطبيق القواعد المنظمة للعملية التعليمية.

كما تابع الوزير مستوى الطلاب فى الصف الرابع الابتدائي فى مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة العربية، كما تابع مستوى طلاب الصف السادس فى الرياضيات ومادة اللغة الانجليزية، حيث أشاد بمستوى الطلاب العلمي.

ثم توجه الوزير لمدرسة عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية بنين والتى تضم عدد ٥٨٤ طالبًا، حيث أدار حوارا مفتوحا مع طلاب الصف الأول الثانوي حول اختيارهم بين نظام شهادة البكالوريا المصرية والثانوية العامة، كما تابع الوزير مع الطلاب نتائج الاختبار التجريبي لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي على منصة "كيريو".

وحرص الوزير على تحفيز الطلاب لمواصلة دراسة مادة البرمجة وتطوير مهاراتهم بها باعتبارها أحد أهم التخصصات المتداخلة مع كافة المهن، مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت على تعزيز التعاون مع الجانب الياباني لمنح الطلاب الناجحين في اختيار "توفاس" شهادة دولية من جامعة هيروشيما بما يؤهلهم للعمل فى مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

كما حرص الوزير محمد عبد اللطيف على الاستماع إلى آراء الطلاب ومقترحاتهم، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية.

ثم اختتم الوزير الجولة بتفقد مدرسة "عبد الرحمن بن عوف الابتدائية"، والتى تضم عدد ٦٩٢ طالبا وطالبة، حيث حرص على متابعة نتائج البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لدى الطلاب وتحسن مستوياتهم في القراءة والكتابة، كما ناقش مجموعة من الطلاب فى أحد دروس اللغة العربية ومدى تنمية قيمهم من خلال تحصيلهم العلمي، حيث أشاد بالتقدم الملحوظ في مستويات الطلاب في القراءة والكتابة واستفادتهم من البرنامج.

وفي ختام الجولة، أكد الوزير متابعته المتواصلة للعملية التعليمية بمختلف المحافظات لمواصلة الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتحقيق أعلى مستويات الانضباط.

