رئيس جامعة جنوب الوادى يبحث مع وكيل وزارة الصحة سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، مع الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة ومديرية الصحة في مجالات التدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة، الدكتور على غويل، عميد كلية الطب، الدكتور أحمد هاشم، وكيل كلية الطب للدراسات العليا، الدكتور حجاجى منصور، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، ومديرو المستشفيات الجامعية، ورؤساء الأقسام.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، حرص الجامعة على تعزيز الشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة بما يحقق التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، مشيرًا إلى استعداد كليات القطاع الطبى بالجامعة لتقديم الدعم الفني والعلمي، والاستفادة من خبرات أساتذة الجامعة في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة من خلال التدريب والتأهيل والاستشارات العلمية.

ونقل الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، وكيل وزارة الصحة بقنا تحيات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا لرئيس الجامعة، مشيداً بالدور الرائد الذي تقوم به الجامعة في خدمة المنظومة الصحية باقليم جنوب الصعيد.



وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن تعزيز التعاون بين الجانبين سيسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة للأطباء والفرق الطبية.