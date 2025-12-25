نادي الزهور يوقع بروتوكول تعاون مع الهلال الأحمر المصري

وقّع نادي الزهور الرياضي برئاسة المستشار محمد الدمرداش بروتوكول تعاون مع الهلال الأحمر المصري، وذلك في إطار دعم منظومة السلامة وتعزيز مجالات الإسعافات الأولية والتعاون المجتمعي داخل المنشآت الرياضية.

وتم توقيع البروتوكول بمقر الهلال الأحمر بمدينة نصر من قبل المستشار الدكتور محمد الدمرداش – رئيس نادي الزهور والدكتورة آمال إمام – المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، وذلك بحضور المهندس مصطفى تعلب – عضو مجلس إدارة النادي والدكتورة نشوى النحاس – عضو مجلس إدارة النادي، ومن جانب الهلال الأحمر المصري: دكتورة سحر عبد الصمد نائب مدير إدارة التدريب والسادة مديري الإدارات.

تطوير أوجه التعاون مع الجهات الوطنية المتخصصة

يأتي هذا البروتوكول تأكيدًا على حرص مجلس إدارة نادي الزهور على تطوير أوجه التعاون مع الجهات الوطنية المتخصصة، بما يسهم في رفع مستوى الأمان والجاهزية داخل النادي وخدمة الأعضاء واللاعبين.

وقد تم الاتفاق ضمن البروتوكول على تنظيم دورات تدريبية في الإسعافات الأولية للموظفين والعاملين بجميع قطاعات النادي، إلى جانب عقد ندوات تثقيفية عن الإسعافات الأولية لأعضاء النادي.

وكذا توسعة مجالات التعاون بتشجيع أعضاء وشباب النادي على الإسهام الفاعل بالتطوع في أنشطة الهلال الأحمر وترتيب تواجد دائم لمتطوعي الهلال الأحمر المدربين في مقر النادي وفرعه.

الإفادة على مختلف قطاعات النادي

وقد أعرب المستشار محمد الدمرداش نادي الزهور عن سعادته بهذا البروتوكول مع أحد الجهات الوطنية الهامة مؤكداً أن هذا التعاون سيمتد إلى العديد من المجالات الهامة وسيعود بالإفادة على مختلف قطاعات النادي بالإضافة إلى اتاحة الفرصة للقيام بدور مجتمعي هام من شباب النادي.

نادي الزهور صاحب السبق والريادة

ومن جانبها عبرت الدكتورة آمال إمام – المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري عن سعادتها بهذا البروتوكول الذي تم توقيعه مع أحد أعرق الأندية المصرية والذي يعتبر أول بروتوكول بين الهلال الأحمر وأحد أندية مصر ليكون نادي الزهور صاحب السبق والريادة في هذا المجال الهام.

توفير سكوتر إسعاف مجهز

الجدير بالذكر أن نادي الزهور يقوم بالعديد من المبادرات الهامة في اطار تعزيز منظومة السلامة والحرص على صحة اللاعبين، حيث قام النادي بتوفير سكوتر إسعاف مجهز من هيئة الإسعاف المصرية داخل المقر الرئيسي بمدينة نصر، إلى جانب سكوتر إسعاف آخر بفرع النادي بالتجمع الخامس وذلك لضمان سرعة التدخل الفوري والسريع في الحالات الطارئة داخل المنشآت الرياضية.

كما تم دعم الأنشطة والمنشآت الرياضية بعدد من أجهزة الصدمات القلبية الآلية (AED)، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رفع مستوى الأمان وتوفير أقصى درجات الاطمئنان للاعبين والسادة الاعضاء والتأكيد على الجاهزية الكاملة للتعامل السريع والفعال مع مختلف الحالات الطارئة أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية وغيرها، وذلك بتوجيه من المستشار محمد الدمرداش، رئيس النادي.