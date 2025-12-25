قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي
اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد
بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا.. طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي يثير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل
وزير التعليم: المعلمون في مصر على أعلى مستوى.. وبيزنس السناتر انخفض لأكثر من 60%
القبض على شخصين تعديا على فتاة من ذوى الهمم داخل مسكنها بالإسكندرية
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
كهانة مُحرَّمة.. الأزهر: مشاهدة العرافين على الفضائيات مع عدم تصديقهم «إثم ومعصية»
قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة القاهرة.. غدا
محمد شحاتة يسجل أجمل أهداف كأس أمم أفريقيا في المغرب .. ماذا فعل؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس
الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة بالبحيرة
عضو بالشيوخ الأمريكي: الدين العام يرتفع 75 ألف دولار كل ثانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

نادي الزهور يوقع بروتوكول تعاون مع الهلال الأحمر المصري

إسلام مقلد

وقّع نادي الزهور الرياضي برئاسة المستشار محمد الدمرداش بروتوكول تعاون مع الهلال الأحمر المصري، وذلك في إطار دعم منظومة السلامة وتعزيز مجالات الإسعافات الأولية والتعاون المجتمعي داخل المنشآت الرياضية.

وتم توقيع البروتوكول بمقر الهلال الأحمر بمدينة نصر من قبل  المستشار الدكتور محمد الدمرداش – رئيس نادي الزهور والدكتورة آمال إمام – المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، وذلك بحضور المهندس مصطفى تعلب – عضو مجلس إدارة النادي والدكتورة نشوى النحاس – عضو مجلس إدارة النادي، ومن جانب الهلال الأحمر المصري: دكتورة سحر عبد الصمد نائب مدير إدارة التدريب والسادة مديري الإدارات.

تطوير أوجه التعاون مع الجهات الوطنية المتخصصة

يأتي هذا البروتوكول تأكيدًا على حرص مجلس إدارة نادي الزهور على تطوير أوجه التعاون مع الجهات الوطنية المتخصصة، بما يسهم في رفع مستوى الأمان والجاهزية داخل النادي وخدمة الأعضاء واللاعبين.

وقد تم الاتفاق ضمن البروتوكول على تنظيم دورات تدريبية في الإسعافات الأولية للموظفين والعاملين بجميع قطاعات النادي، إلى جانب عقد ندوات تثقيفية عن الإسعافات الأولية لأعضاء النادي.

وكذا توسعة مجالات التعاون بتشجيع أعضاء وشباب النادي على الإسهام الفاعل بالتطوع في أنشطة الهلال الأحمر وترتيب تواجد دائم لمتطوعي الهلال الأحمر المدربين في مقر النادي وفرعه.

الإفادة على مختلف قطاعات النادي

وقد أعرب المستشار محمد الدمرداش نادي الزهور عن سعادته بهذا البروتوكول مع أحد الجهات الوطنية الهامة مؤكداً أن هذا التعاون سيمتد إلى العديد من المجالات الهامة وسيعود بالإفادة على مختلف قطاعات النادي بالإضافة إلى اتاحة  الفرصة للقيام بدور مجتمعي هام من شباب النادي.

نادي الزهور صاحب السبق  والريادة

ومن جانبها عبرت الدكتورة آمال إمام – المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري عن سعادتها بهذا البروتوكول الذي تم توقيعه مع أحد أعرق الأندية المصرية والذي يعتبر أول بروتوكول بين الهلال الأحمر وأحد أندية مصر ليكون نادي الزهور صاحب السبق  والريادة في هذا المجال الهام.

توفير سكوتر إسعاف مجهز

الجدير بالذكر أن نادي الزهور يقوم بالعديد من المبادرات الهامة في اطار تعزيز منظومة السلامة والحرص على صحة اللاعبين، حيث قام النادي بتوفير سكوتر إسعاف مجهز من هيئة الإسعاف المصرية داخل المقر الرئيسي بمدينة نصر، إلى جانب سكوتر إسعاف آخر بفرع النادي بالتجمع الخامس وذلك لضمان سرعة التدخل الفوري والسريع في الحالات الطارئة داخل المنشآت الرياضية.

كما تم دعم الأنشطة والمنشآت الرياضية بعدد من أجهزة الصدمات القلبية الآلية (AED)، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رفع مستوى الأمان وتوفير أقصى درجات الاطمئنان للاعبين والسادة الاعضاء والتأكيد على الجاهزية الكاملة للتعامل السريع والفعال مع مختلف الحالات الطارئة أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية وغيرها، وذلك بتوجيه من المستشار محمد الدمرداش، رئيس النادي.

نادي الزهور الرياضي نادي الزهور الهلال الأحمر المصري الهلال الأحمر الإسعافات الأولية

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

أسعار العملات الأجنبية

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

هوت شوكليت

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

انتخابات مجلس النواب

مستجدات جولة الإعادة لمجلس النواب.. مشاركة فاعلة للمصريين بالخارج وإعلان النتائج الرسمية

المرشحة سحر عتمان

انتصرت سيدات الشرقية.. 3 مرشحات يفزن بالمقاعد الفردية في انتخابات 2025

صورة أرشيفية

اليوم..أكثر من 5900 طن مساعدات غذائية وطبية وبترولية مصرية تدخل غزة

بالصور

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي

حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكري والقلب؟

بعد إعلان انفصالهما رسميا.. ألبوم صور لـ داليا مصطفى وشريف سلامة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

